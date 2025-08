Nowe stawki za parkowanie w Krakowie. Dwa razy drożej niż w Warszawie

Zmiany w cenniku strefy płatnego parkowania w Krakowie. Przyjezdni zapłacą więcej Źródło: TVN24

W poniedziałek zaczęły obowiązywać nowe taryfy opłat w strefie płatnego parkowania w Krakowie. Decyzją radnych miejskich ceny zostały podniesione w każdej z podstref oraz zróżnicowane dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w mieście.

Nowe zasady mają zachęcić do rotacji pojazdów i skrócenia czasu zajmowania miejsc parkingowych. Opłaty obowiązują - tak jak dotychczas - od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20.

Dotychczas opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosiła 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C - 4 zł.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie. Nowy cennik

Po zmianach mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie płacą w podstrefie A - 6 złotych za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata jest stała w wysokości 4 złotych. Kolejne godziny kosztują tyle co pierwsza.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wynosi od 4 sierpnia 9 złotych, za drugą – 10 zł, a trzecią – 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.

Cennik strefy płatnego parkowania w Krakowie od 4 sierpnia 2025 r. Źródło: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Warunkiem uzyskania zniżek jest dodanie numeru rejestracyjnego pojazdu w systemie Karty Krakowskiej. Zakup biletu ze zniżką KK będzie możliwy poprzez aplikacje mobilne i parkomatach (modele Strada EVO i Strada PAL).

- Uważam, że to jest dobry kierunek. Przyjezdni powinni płacić więcej, bo nie dokładają się na co dzień do budżetu, do utrzymania czy to strefy, czy to chodników, czy to ulic. W związku z tym rzeczywiście jest w tej chwili zróżnicowanie. Przyjezdni zapłacą więcej za tę godzinę parkowania. Dla krakowian również za drugą i trzecią godzinę (opłata - red.) wzrasta o złotówkę, ale to jest jednak symboliczny wzrost w kontekście inflacji, która przez te lata miała miejsce - ocenił w poniedziałek prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie Źródło: TVN24

Awaria w pierwszym dniu

Tuż po rozpoczęciu funkcjonowania nowych stawek urząd miasta poinformował w komunikacie o awarii. Po godzinie 10 - czyli na początku funkcjonowania strefy - z powodu "usterki systemu" niemożliwy był zakup biletu za parkowanie w strefie dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Innymi słowy: nie dało się korzystać ze zniżki. Awaria dotyczyła zarówno aplikacji, jak i parkomatów.

- Awarię bardzo szybko udało się usunąć, wszystko już działa - powiedział tvn24.pl około godziny 13 Krzysztof Wojdowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jak wyjaśnił, problem dotyczył "autoryzacji Karty Krakowskiej".

- Na tę chwilę nie mamy danych, ile osób próbowało, a nie opłaciło parkowania ze zniżką. Jeśli ktoś zapłacił więcej niż powinien, bo system nie zadziałał, to prosimy o składanie reklamacji. Zostanie ona uwzględniona - zapewnił rzecznik ZDMK.

Stawka krakowska, parkomaty z Warszawy

Krakowscy radni zdecydowali o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania i zróżnicowaniu opłat dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w mieście w lutym 2023 roku, a zmiany pierwotnie miały wejść w życie od 15 maja tego samego roku. Ówczesny wojewoda małopolski Łukasz Kmita w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził jednak nieważność uchwały w części dotyczącej zróżnicowania opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Wątpliwości wojewody wzbudził zapis, że niższe opłaty dla mieszkańców posiadających KK można wnosić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie Źródło: TVN24

Wprowadzenie zmian przesunięto więc na 4 sierpnia br., aby dostosować parkomaty do wnoszenia zróżnicowanych opłat. W tym celu miasto m.in. pozyskało używane parkomaty z Warszawy, które zastąpiły starsze modele z ograniczonymi funkcjami.

Krakowski cennik jest dla przyjezdnych kierowców znacznie wyższych niż ten w Warszawie. W stolicy w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, która obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, pierwsza godzina postoju kosztuje 4,50 zł, druga - 5,40 zł, trzecia - 6,40 zł, a każda kolejna znów po 4,50 zł.