Niewybuch na placu zabaw
Niewybuch został znaleziony w niedzielę na placu zabaw przy ulicy Wawelskiej. Policja zabezpieczyła teren, a w poniedziałek groźny przedmiot został wywieziony.
- Przyjechało wojsko i zabrało ten niewybuch - potwierdził Piotr Szpiech z biura prasowego krakowskiej komendy miejskiej. Jak dodał, na placu zabaw nie były prowadzone prace ziemne, a pocisk został odsłonięty po opadach deszczu.
Niewybuchy na budowie akademika
To kolejna taka sytuacja w Krakowie w ostatnich dniach. We wtorek na terenie budowy akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza odkryto aż 200 niewybuchów. Te również zostały wywiezione przez saperów na poligon w Nowej Dębie.
Policja apeluje o ostrożność w przypadku natknięcia się na niewybuchy. Mimo upływu lat ładunki wybuchowe wciąż mogą eksplodować, powodując poważne zniszczenia i obrażenia, a nawet śmierć.
Źródło: tvn24.pl
