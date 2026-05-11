Kraków Niewybuch na placu zabaw Anna Winiarska |

Nowa Huta (Kraków) Źródło: Google Earth

Niewybuch został znaleziony w niedzielę na placu zabaw przy ulicy Wawelskiej. Policja zabezpieczyła teren, a w poniedziałek groźny przedmiot został wywieziony.

- Przyjechało wojsko i zabrało ten niewybuch - potwierdził Piotr Szpiech z biura prasowego krakowskiej komendy miejskiej. Jak dodał, na placu zabaw nie były prowadzone prace ziemne, a pocisk został odsłonięty po opadach deszczu.

Niewybuchy na budowie akademika

To kolejna taka sytuacja w Krakowie w ostatnich dniach. We wtorek na terenie budowy akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza odkryto aż 200 niewybuchów. Te również zostały wywiezione przez saperów na poligon w Nowej Dębie.

Policja apeluje o ostrożność w przypadku natknięcia się na niewybuchy. Mimo upływu lat ładunki wybuchowe wciąż mogą eksplodować, powodując poważne zniszczenia i obrażenia, a nawet śmierć.

