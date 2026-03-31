Niebezpieczny incydent na zakopiance. Koło odpadło od ciężarówki

Od ciężarówki odpadło koło. Groźne zdarzenie w tunelu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w tunelu na zakopiance, w ciągu drogi ekspresowej S7. Z jadącej ciężarówki odpadło koło. Po chwili uderzyło w ścianę tunelu, odbiło się i przeleciało tuż nad maską samochodu, jadącego bezpośrednio za ciężarówką. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała nagranie.

- Do incydentu doszło w czwartek wieczorem. Sytuacja wyglądała groźnie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał - poinformował Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podkreślił, reakcja kierowcy ciężarówki zasługuje na uznanie. - Mężczyzna natychmiast zatrzymał pojazd, zabezpieczył uszkodzone auto i zabrał odczepione koło z jezdni. Cały czas był w kontakcie z dyspozytorem, który obserwował bieg zdarzeń przez monitoring i komunikował się z kierowcą za pośrednictwem działającego w tunelu systemu łączności - opisał Kacper Michna.

Na miejsce dojechali pracownicy służby drogowej, którzy odpowiednio zabezpieczyli oś pojazdu. Ciężarówka opuściła tunel i zjechała na MOP, gdzie zamontowano brakujący element.

Ruch odbywał się jednym pasem. Utrudnienia trwały około godziny.