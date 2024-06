Porażka posła PiS. Województwo nadal bez marszałka

Łukasz Kmita znów przepadł w głosowaniu

Prawo i Sprawiedliwość ma w sejmiku województwa małopolskiego 21 radnych, a opozycja - 18. Podczas środowego tajnego głosowania kandydaturę Kmity poparło 17 radnych, 19 było przeciw. Dwoje radnych oddało głosy nieważne. Kandydat PiS potrzebował 20 głosów, by zostać marszałkiem.

- Łukasz Kmita jest naturalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka województwa małopolskiego (…). Śmiało mogę powiedzieć, że prezentuje on wszystkie cechy, aby tę godną i prestiżową funkcję objąć. Będzie to bardzo dobry marszałek - wskazał Stuglik i zaznaczył, że Kmita wniesie "nową energię do zarządu województwa i będzie pomysłodawcą wielu nowych projektów".