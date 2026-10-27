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Kraków

Prezydent Krakowa zwolnił dyrektora. W tle wydatki na PR

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Łukasz Gibała
Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwolnił dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej Tomasza Marca. Wcześniej magistrat przeprowadził w ZIS kontrolę dotyczącą umów z prywatną firmą Mais Group na usługi PR. Spółkę kontroluje Maciej Bogucki, który zna Marca z pracy w Wiśle Płock. Wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski podkreślił, że ta kwestia była jednym z powodów zwolnienia dyrektora.

O zwolnieniu dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) Tomasza Marca poinformował jako pierwszy portal LoveKraków.pl. Decyzję w tej sprawie podjął Łukasz Gibała, zaprzysiężony w ubiegłym tygodniu prezydent Krakowa.

Dyrektor ZIS zwolniony z pracy

- Dyrektor ZIS Tomasz Marzec otrzymał dziś wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia - potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa.

Piekoszewska podkreśliła, że Marzec pozostanie na stanowisku do 30 listopada. Do tego czasu ma wykorzystać urlop wypoczynkowy, a jego obowiązki przejmie zastępczyni dyrektora Anna Szlachta-Kowalska. - Przyczyną rozwiązania umowy o pracę była odmienna wizja funkcjonowania ZIS i kierunków rozwoju sportu w mieście - powiedziała Piekoszewska.

Nowy dyrektor ma zostać wyłoniony w konkursie.

Próbowaliśmy skontaktować się we wtorek z Tomaszem Marcem. Dyrektor był zajęty, dlatego zostawiliśmy numer telefonu z prośbą o kontakt. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Tomasz Marzec zaczął pracę 1 października 2024 roku. Został zatrudniony przez poprzedniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z KO, którego w maju odwołali w referendum mieszkańcy Krakowa.

W kampanii wyborczej Gibała zapowiadał "weryfikację wszystkich osób zatrudnionych w ciągu ostatnich dwóch lat w urzędzie oraz miejskich spółkach".

Łukasz Gibała
Łukasz Gibała
Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

"Każdy przypadek zostanie przeanalizowany pod kątem możliwych przesłanek nepotyzmu, kolesiostwa czy braku transparentności przy przeprowadzaniu konkursów. Osoby, które zdobyły stanowiska w wyniku takich działań, nie utrzymają swoich funkcji" - podkreślał Gibała.

Tomasz Marzec (w środku)
Tomasz Marzec (w środku)
Źródło zdjęcia: Mateusz Chwajoł/ZIS

Umowy na ponad 300 tysięcy złotych

Wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że jednym z powodów zwolnienia dyrektora były wyniki kontroli przeprowadzonej w ZIS po tym, jak lokalne media opisały sprawę umów podpisanych przez Zarząd z prywatną firmą Mais Group. Na jej czele stoi Maciej Bogucki, który zna się z Marcem z ich wcześniejszej działalności.

Wałachowski poinformował, że podpisane przez poprzednią administrację kontrakty wzbudziły wątpliwości nowych władz Krakowa. - Mamy odmienną wizję gospodarowania majątkiem publicznym - skomentował.

Tomasz Marzec w latach 2020-2023 był prezesem Wisły Płock, a wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa. Od 2021 roku w radzie nadzorczej klubu zasiada Maciej Bogucki. Obecnie jest jej wiceprzewodniczącym. To znaczy, że Bogucki nadzorował pracę Marca przez około dwa lata.

Marzec stanowczo zaprzeczał w oświadczeniu, że jego znajomość zawodowa z Boguckim miała wpływ na podpisanie umów ze spółką Mais Group. Zwracał uwagę, że w postępowaniu brało udział więcej podmiotów i że oferta tej firmy była najtańsza.

Według ustaleń dziennikarzy LoveKraków.pl Zarząd Infrastruktury Sportowej płacił Mais Group ponad 860 złotych brutto za godzinę usług doradczych i konsultacyjnych. Łącznie podpisano dwa kontrakty - jeden od połowy 2025 do końca roku, a drugi na cały 2026 rok. Wartość tych umów przekroczyła 300 tysięcy złotych brutto. Współpraca dotyczyła szeroko rozumianych usług z zakresu public relations i komunikacji.

Stanisław Kracik, który od czasu referendum pełnił obowiązki prezydenta Krakowa, pod koniec czerwca wydał polecenie przeprowadzenia kontroli w ZIS. W sierpniu opublikowano wyniki.

Audytorzy mieli zastrzeżenia między innymi co do "celowości zakupu usług", bo te mogły być realizowane przez urzędników. Część przygotowanych przez Mais Group opracowań dotyczyła zadań, którymi miał zajmować się między innymi Dział Komunikacji ZIS.

W wynikach kontroli wskazano też zastrzeżenia co do wyboru firmy, z którą podpisano umowy. Zwrócono uwagę na "brak jednoznacznych kryteriów" zamówienia oraz na "wątpliwości dotyczące sposobu odbioru wykonanych prac". Według kontrolerów informacje zdawane w protokołach zdawczo-odbiorczych, które służyły do rozliczeń z wykonawcą, były zbyt ogólne.

Zarząd Infrastruktury Sportowej zajmuje się budową, modernizacją i utrzymywaniem obiektów sportowych - między innymi boisk, hal czy basenów. Odpowiada też za organizację lub współorganizację odbywających się w Krakowie wydarzeń, na przykład maratonów.

Zmiany kadrowe w Krakowie. Kogo zwolnił Łukasz Gibała?

Zwolnienie Tomasza Marca jest kolejną decyzją kadrową nowego prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała w pierwszych dniach urzędowania zlikwidował utworzone przez poprzednika departamenty - stanowiska straciło w związku z tym ruchem sześcioro dyrektorów.

Gibała zlikwidował także stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Rzecznika do spraw Przeciwdziałania Przemocy. Rzeczniczką uczniów była dotąd Aleksandra Twaróg, która wcześniej wspierała Aleksandra Miszalskiego jako jego asystentka społeczna, gdy był jeszcze posłem. Z kolei rzeczniczką do spraw przeciwdziałania przemocy była Patrycja Durska, aktorka, aktywistka i działaczka Polski 2050.

Prezydent Krakowa powołał jednocześnie nowe Biuro do spraw zdrowia. W tym samym zarządzeniu Gibała utworzył stanowisko pełnomocnika prezydenta do spraw naruszeń prawa. "Do jego zadań będzie należało zapobieganie korupcji, niegospodarności i przypadkom łamania prawa. Tak jak zapowiadałem: wszystkie szafy muszą zostać otwarte. Stawiam na uczciwość" - napisał samorządowiec w mediach społecznościowych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówSportŁukasz GibałaPłock
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