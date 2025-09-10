Logo strona główna
Kraków

Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie

Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o ataku nożownika i śmierci lekarza
Źródło: TVN24
35-latek podejrzany o zabójstwo ortopedy w krakowskim szpitalu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa pielęgniarki. Zakończyła się też obserwacja sądowo-psychiatryczna mężczyzny.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

- Zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna mężczyzny podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do chwili obecnej nie wpłynęła jednak opinia sądowo-psychiatryczna, która pozwoli na ustalenie czy napastnik w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem - przekazała Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zastrzegła też, że to od treści tej opinii uzależnione są dalsze kroki prokuratury w sprawie.

Jak przekazała Bożek-Michalec, podejrzany usłyszał ponadto kolejny zarzut - usiłowania zabójstwa pielęgniarki.

Odpowie za zabójstwo lekarza i próbę zabójstwa pielęgniarki
Odpowie za zabójstwo lekarza i próbę zabójstwa pielęgniarki
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tomasz Solecki został pośmiertnie odznaczony

Tomasz Solecki został pośmiertnie odznaczony

Lekarz dostawał groźby śmierci. Postępowanie umorzono

Lekarz dostawał groźby śmierci. Postępowanie umorzono

Trójmiasto

Napastnikiem był funkcjonariusz Służby Więziennej

Do tragedii doszło 29 kwietnia tego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie około godz. 10.30. Do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Na miejsce natychmiast zostali wezwani ratownicy. Podjęto akcję reanimacyjną i w jej trakcie lekarz został przewieziony na blok operacyjny. Operacja trwała dwie godziny, ale rany były zbyt rozległe, życia medyka nie udało się uratować.

W pomoc lekarzowi zaangażowanych było ponad 20 osób.

Profesor Wiącek o śmierci lekarza Tomasza Soleckiego: to sytuacja, która nie miała prawa mieć miejsca
Źródło: TVN24

Napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu wtedy zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki. Sąd go tymczasowo aresztował.

Specjalizował się w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i stopy

Doktor Tomasz Solecki był specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2003 roku ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2004 do 2011 roku był asystentem i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu).

uż na początku swojej zawodowej drogi związał się ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalizował się w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i stopy. Zajmował się również diagnostyką ultrasonograficzną. Interesował się również medycyną sportową. Doskonalił swoje umiejętności podczas dodatkowych kursów. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego (PTO) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR).

Tomasz Solecki zginął z ręki pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Tomasz Solecki zginął z ręki pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Źródło: ortotop.pl

Dobrych słów lekarzowi nie szczędzili też pacjenci. Na portalach medycznych oraz w mediach społecznościowych można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy, w których chwalą fachową pomoc, jaką uzyskali od doktora Soleckiego.

"Fantastyczny specjalista. Doktora śmiało mogę nazwać 'moim'. Pomagał wielokrotnie, 'stawał na głowie' i składał rękę do skutku. Nie poddawał się nawet w beznadziejnej sytuacji. Zawsze z uśmiechem na ustach i sercem na dłoni" - tak lekarza zapamiętała pani Anna.

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES
