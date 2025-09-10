Kolejne zarzuty po zabójstwie lekarza w gabinecie

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o ataku nożownika i śmierci lekarza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

- Zakończyła się obserwacja sądowo-psychiatryczna mężczyzny podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do chwili obecnej nie wpłynęła jednak opinia sądowo-psychiatryczna, która pozwoli na ustalenie czy napastnik w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem - przekazała Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zastrzegła też, że to od treści tej opinii uzależnione są dalsze kroki prokuratury w sprawie.

Jak przekazała Bożek-Michalec, podejrzany usłyszał ponadto kolejny zarzut - usiłowania zabójstwa pielęgniarki.

Odpowie za zabójstwo lekarza i próbę zabójstwa pielęgniarki Źródło: TVN24

Napastnikiem był funkcjonariusz Służby Więziennej

Do tragedii doszło 29 kwietnia tego roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie około godz. 10.30. Do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Na miejsce natychmiast zostali wezwani ratownicy. Podjęto akcję reanimacyjną i w jej trakcie lekarz został przewieziony na blok operacyjny. Operacja trwała dwie godziny, ale rany były zbyt rozległe, życia medyka nie udało się uratować.

W pomoc lekarzowi zaangażowanych było ponad 20 osób.

Profesor Wiącek o śmierci lekarza Tomasza Soleckiego: to sytuacja, która nie miała prawa mieć miejsca Źródło: TVN24

Napastnikiem okazał się funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu wtedy zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki. Sąd go tymczasowo aresztował.

Specjalizował się w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i stopy

Doktor Tomasz Solecki był specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2003 roku ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2004 do 2011 roku był asystentem i wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu).

uż na początku swojej zawodowej drogi związał się ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalizował się w chirurgii rekonstrukcyjnej ręki i stopy. Zajmował się również diagnostyką ultrasonograficzną. Interesował się również medycyną sportową. Doskonalił swoje umiejętności podczas dodatkowych kursów. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego (PTO) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR).

Tomasz Solecki zginął z ręki pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Źródło: ortotop.pl

Dobrych słów lekarzowi nie szczędzili też pacjenci. Na portalach medycznych oraz w mediach społecznościowych można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy, w których chwalą fachową pomoc, jaką uzyskali od doktora Soleckiego.

"Fantastyczny specjalista. Doktora śmiało mogę nazwać 'moim'. Pomagał wielokrotnie, 'stawał na głowie' i składał rękę do skutku. Nie poddawał się nawet w beznadziejnej sytuacji. Zawsze z uśmiechem na ustach i sercem na dłoni" - tak lekarza zapamiętała pani Anna.