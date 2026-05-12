Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Miał rządzić siedem lat, wytrzymał dziewięć miesięcy. Dyrektor Mocaku odwołany

|
Adam Budak
Kraków
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: CTK Photo/Petr Salek/PAP
Najpierw stanowisko dyrektorki Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK straciła Anna Maria Potocka po tym, jak sąd potwierdził, że stosowano mobbing w podległym jej Bunkrze Sztuki. Teraz prezydent miasta odwołał z dyrektorskiej funkcji Adama Budaka, jako przyczynę podając niewłaściwe realizowanie obowiązków.

O odwołaniu dyrektora poinformował we wtorek krakowski urząd miasta. Przekazano, że Budak przestał pełnić swoją funkcję 11 maja i że zastąpi go dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Kuźma, który będzie zarządzać placówką do czasu wyłonienia nowego dyrektora.

"Oficjalną podstawą dymisji są ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Decyzja opiera się m.in. na wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, została podjęta zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisami Kodeksu pracy" – przekazał magistrat.

Miało być bezpieczeństwo i szacunek

Adam Budak został dyrektorem Mocaku 1 sierpnia 2025 roku i jego kadencja miała trwać siedem lat. W rozmowie z portalem lovekrakow.pl obiecywał wówczas, że postara się "stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i odbudować zaufanie".

Ta deklaracja była szczególnie istotna, bo poprzednia dyrektorka muzeum, Anna Maria Potocka, opuszczała je w atmosferze skandalu. Jako powód wszczęcia procedury odwołania Potockiej prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wskazał niedbałość o renomę muzeum i miasta. Decyzja miała związek m.in. z orzeczeniem sądu, który stwierdził mobbing w innej instytucji kierowanej wcześniej przez Potocką – Bunkrze Sztuki. Zdaniem Miszalskiego ankiety przeprowadzone wśród pracowników MOCAK-u wykazały problemy w relacjach między dyrektorką a pracownikami.

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
Źródło zdjęcia: TVN24

Miejska instytucja kultury Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r. Od samego początku jej dyrektorką była Maria Anna Potocka. W marcu 2023 r. poprzedni prezydent miasta Jacek Majchrowski powołał ją na kolejną, siedmioletnią kadencję. Od 2019 r. do marca 2024 r. kierowała też galerią Bunkier Sztuki.

Źródło: tvn24.pl / PAP
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Tu jest głośno od grzmotów
METEO
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Czerwone światło dla szarlatanów. Rząd zajął się ważnym projektem
Zdrowie
Bonnie Tyler
"Wyłącznie niepokoją". Bliscy Bonnie Tyler zabrali głos
Kultura i styl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Ostrzegali przed śmiercią ptaków. RDOŚ zawiadamia policję po imprezie w Wilanowie
WARSZAWA
imageTitle
"Ścigałem się ponad 30 lat, takiego wypadku nie widziałem". Czy można go było uniknąć?
EUROSPORT
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
BIZNES
Mężczyzna znęcał się nad koniem podczas Targów Końskich w Pajęcznie
Upił się i znęcał się nad końmi. Burmistrz: bolączką jest nagrywanie
Łódź
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Nie tylko z wyrokiem sądu. Warszawa otwiera drogę do transkrypcji małżeństw par jednopłciowych
WARSZAWA
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
"Świątek wróci do najlepszej formy. Jest mistrzynią"
EUROSPORT
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Rumunia zwiększa kwoty odstrzału niedźwiedzi brunatnych po ataku na 19-latkę
Chcą zastrzelić niedźwiedzia z Płonnej. Tylko najpierw trzeba go złapać
Podkarpacie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Burza, wyładowania atmosferyczne
Tu należy uważać na burze. IMGW ostrzega też przed przymrozkami
METEO
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał w Rzymie?
Najnowsze
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Sprawa wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Ważna decyzja dotycząca kierowcy auta
Katowice
System łamie medyków i prowadzi do wypalenia. Mobbing to pogarsza
Rzuciła szpital i wyjechała parzyć kawę na Teneryfie. System ją złamał
Zuzanna Kuffel
Zniszczone zostało 11 ambon
Wyciął kilkanaście ambon myśliwskich. Tłumaczył, że chciał chronić zwierzęta
Wielkopolska
AdobeStock_113598408
Ten ból może trwać latami. "Pacjenci nie są w stanie kontynuować pracy, utrzymywać rodzin"
Anna Bielecka
Arabski językiem urzędowym we Francji? Co ogłosił Macron
Macron "uznaje fakt" o języku arabskim. A w sieci oburzenie
Zuzanna Karczewska
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
Lekarze przeoczyli hantawirusa? "Guardian" wycofuje się z publikacji
Pożar wybuchł na elewacji Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy
Pożar w dawnym domu towarowym
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"
Polska
shutterstock_2285103671
Kolory znikną z opakowań? Wojna uderza w producentów żywności
BIZNES
imageTitle
Młody żużlowiec walczy o życie. Śpiączka farmakologiczna podtrzymana
EUROSPORT
Pożar domu jednorodzinnego w Szczecinku
Pożar domu. Duże zadymienie
Szczecin
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulicę w centrum
WARSZAWA
Uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty w SP nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim, 23 maja 2025 r.
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze CKE
Polska
Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj .ilustracyjne)
Pijany ojciec oskarżony o spowodowanie wypadku. Poważnie ucierpiało dziecko
Opole
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica