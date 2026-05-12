Kraków Miał rządzić siedem lat, wytrzymał dziewięć miesięcy. Dyrektor Mocaku odwołany Oprac. Anna Winiarska |

O odwołaniu dyrektora poinformował we wtorek krakowski urząd miasta. Przekazano, że Budak przestał pełnić swoją funkcję 11 maja i że zastąpi go dotychczasowy wicedyrektor Grzegorz Kuźma, który będzie zarządzać placówką do czasu wyłonienia nowego dyrektora.

"Oficjalną podstawą dymisji są ustalenia dotyczące niewłaściwego sposobu realizacji obowiązków związanych z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Decyzja opiera się m.in. na wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, została podjęta zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisami Kodeksu pracy" – przekazał magistrat.

Miało być bezpieczeństwo i szacunek

Adam Budak został dyrektorem Mocaku 1 sierpnia 2025 roku i jego kadencja miała trwać siedem lat. W rozmowie z portalem lovekrakow.pl obiecywał wówczas, że postara się "stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i odbudować zaufanie".

Ta deklaracja była szczególnie istotna, bo poprzednia dyrektorka muzeum, Anna Maria Potocka, opuszczała je w atmosferze skandalu. Jako powód wszczęcia procedury odwołania Potockiej prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wskazał niedbałość o renomę muzeum i miasta. Decyzja miała związek m.in. z orzeczeniem sądu, który stwierdził mobbing w innej instytucji kierowanej wcześniej przez Potocką – Bunkrze Sztuki. Zdaniem Miszalskiego ankiety przeprowadzone wśród pracowników MOCAK-u wykazały problemy w relacjach między dyrektorką a pracownikami.

Miejska instytucja kultury Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) została powołana do życia w 2010 r., a otwarta w 2011 r. Od samego początku jej dyrektorką była Maria Anna Potocka. W marcu 2023 r. poprzedni prezydent miasta Jacek Majchrowski powołał ją na kolejną, siedmioletnią kadencję. Od 2019 r. do marca 2024 r. kierowała też galerią Bunkier Sztuki.