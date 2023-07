Kraków robi porządek z hulajnogami. Będą ograniczenia dla operatorów

Zmiany dla hulajnóg elektrycznych w Krakowie. Kiedy? Na jakich zasadach?

Umowy są jednak dobrowolne, nie da się zmusić wszystkich prywatnych firm oferujących wynajem hulajnóg na minuty do stosowania się do ustalonych zasad. - Taka firma stanie się jednak w środowisku czarną owcą. Będzie to ktoś, kto łamie pewne reguły współżycia społecznego. Chodzi też o to, by zmieniło się postrzeganie hulajnóg. Operatorzy sami chcą, by ich pojazdy nie były traktowane jako zagradzające przejście śmieci, tylko jako wartościowy sposób transportu. Ponadto porzucane poza wyznaczonymi miejscami hulajnogi często są dewastowane - mówi nam Piotrkowski. Przedstawiciel ZTP zaznacza, że miasto nie ma skutecznych narzędzi prawnych do walki z porzucanymi hulajnogami.