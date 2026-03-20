Na lotnisku powiedział, że w bagażu ma bombę atomową

Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze Straży Granicznej w ostatnich dniach odnotowali dwa przypadki rażącego łamania zasad bezpieczeństwa.

- We wtorek rano 49-letni mężczyzna planujący lot do Walencji zgłosił obsłudze, że w jego bagażu znajduje się bomba atomowa - przekazał Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Funkcjonariusze potraktowali sytuację poważnie. W bagażu nic niebezpiecznego nie było, ale pasażer został wycofany z rejsu i ukarany mandatem.

Nie stosowała się do poleceń

Kolejny incydent miał miejsce w środę. 33-letnia obywatelka Włoch, lecąca do Katanii, nie zastosowała się do poleceń personelu - samowolnie weszła do autobusu i na pokład samolotu.

Kobieta w trakcie interwencji źle się poczuła. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, jednak nie stwierdzono konieczności hospitalizacji.

Za naruszenie przepisów pasażerka również otrzymała mandat.

Straż Graniczna przypomina, że wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu lotów traktowane są z najwyższą powagą. Nieodpowiedzialne zachowania pasażerów mogą skutkować karami finansowymi i wykluczeniem z podróży lotniczej.

Opracowała Natalia Grzybowska