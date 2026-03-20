Na lotnisku powiedział, że w bagażu ma bombę atomową

Straż Graniczna interweniowała wobec pasażerów
Pasażer podczas odprawy na lotnisku powiedział, że w bagażu ma bombę atomową. Pasażerka z kolei samowolnie weszła na pokład samolotu. Nigdzie nie polecieli.

Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze Straży Granicznej w ostatnich dniach odnotowali dwa przypadki rażącego łamania zasad bezpieczeństwa.

- We wtorek rano 49-letni mężczyzna planujący lot do Walencji zgłosił obsłudze, że w jego bagażu znajduje się bomba atomowa - przekazał Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Funkcjonariusze potraktowali sytuację poważnie. W bagażu nic niebezpiecznego nie było, ale pasażer został wycofany z rejsu i ukarany mandatem.

Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać

METEO

Nie stosowała się do poleceń

Kolejny incydent miał miejsce w środę. 33-letnia obywatelka Włoch, lecąca do Katanii, nie zastosowała się do poleceń personelu - samowolnie weszła do autobusu i na pokład samolotu.

Kobieta w trakcie interwencji źle się poczuła. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, jednak nie stwierdzono konieczności hospitalizacji.

Za naruszenie przepisów pasażerka również otrzymała mandat.

Straż Graniczna przypomina, że wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu lotów traktowane są z najwyższą powagą. Nieodpowiedzialne zachowania pasażerów mogą skutkować karami finansowymi i wykluczeniem z podróży lotniczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Żart na lotnisku postawił na nogi służby
Lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach
Awantura w samolocie, Brytyjczyk musiał zostać w Polsce
Katowice
Lotnisko Katowice
"Czy na pokładzie jest lekarz?" Samolot odleciał z ośmiogodzinnym opóźnieniem
Katowice
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Źródło zdjęcia głównego: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Czytaj także:
imageTitle
Poślizg w takim momencie
EUROSPORT
Lotniskowiec Charles de Gaulle
Biegał na lotniskowcu, zdradził jego lokalizację
Świat
imageTitle
Nowy bohater Miami. Na taki wyczyn czekano 23 lata
EUROSPORT
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
BIZNES
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Zuzanna Karczewska
Dariusz Michniewski
"Tamten myśliwy celował wprost we mnie. Strzelił cztery razy"
Tomasz Słomczyński
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
WARSZAWA
Viktor Orban
Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego
Polska
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
BIZNES
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
BIZNES
Halina Kowalska
Nie żyje Halina Kowalska. Była gwiazdą kultowych komedii
Polska
Leki na otyłość to przełom w medycynie
"Wstrząs metaboliczny" po odstawieniu GLP-1. Czym to grozi?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk o rekonstrukcji rządu
Polska
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
BIZNES
Donald Trump
"To monarchowie i dyktatorzy umieszczają swoje twarze na monetach"
Świat
imageTitle
Więcej niż wymowne. Pierwsza taka porażka Świątek od dawna
EUROSPORT
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
METEO
Rozstawił wnyki
Rozstawił wnyki, bo "miał ochotę na dziczyznę"
Białystok
pap_20260307_0BE
Sikorski o argumencie "wobec naszych eurofobów". "Cieszy was?"
Polska
Pseudokibice szykowali się do starcia. Policja udaremniła ustawkę
"Wędkarze", "grzybiarze", "morsy". Policja: to miała być ustawka
Wrocław
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Kadr z filmu "Dom dobry"
"Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent"
Kultura i styl
imageTitle
Przeszedł do historii snookera
EUROSPORT
imageTitle
Wielki dzień Majchrzaka. Powtórzył sukces
EUROSPORT
Organizowali nielegalne przekroczanie granicy
Pomogli 225 osobom nielegalnie przekroczyć granicę. 10 skazanych
Lublin
imageTitle
Konsekwencje porażki Świątek. Grozi jej dalszy spadek
EUROSPORT
imageTitle
Awantura po meczu Lecha. Rzucili się sobie do gardeł
EUROSPORT
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
BIZNES
imageTitle
Aukcyjna wpadka. Prawie milion za nie ten kombinezon
EUROSPORT
RBN
"Poważne konsekwencje" działania Nawrockiego. "Paraliż służb"
Polska
Zwiń opisWięcej
