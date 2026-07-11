Działdowo Awaria pociągu i przesiadka 450 pasażerów

Pociągi wracają do Łomży. Donald Tusk podczas pierwszego przejazdu z Ostrołęki Źródło zdj. gł.: Fotokon / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę 11 lipca. Pasażerowie "Neptuna" w asyście straży pożarnej byli przesadzani do pociągu Kolei Mazowieckich, który zabrał pasażerów na stację Działdowo, skąd mieli zostać odebrani przez zastępczy skład Pendolino. O zdarzenie zapytaliśmy biuro prasowe PKP Intercity. Jak przekazała nam Anna Zakrzewska, po godzinie 11 w pociągu EIC Neptun relacji Kraków Główny - Hel doszło do usterki technicznej jednego z wagonów i pociąg nie mógł kontynuować dalszej trasy.

Przesiadka 450 pasażerów

Na pokładzie pociągu było 450 pasażerów, którzy byli pod opieką drużyny konduktorskiej, skład jest klimatyzowany i też znajduje się wagon restauracyjny, obsługa rozdawała podróżnym poczęstunek - przekazała Anna Zakrzewska tuż po awarii.

Jak dodała, pasażerowie w asyście straży pożarnej byli przesadzani do pociągu Kolei Mazowieckich, który zabrał ich do stacji Działdowo.

Jadą do Trójmiasta

Z Działdowa pasażerów w podróż w kierunku Trójmiasta zabierze Pendolino.

- Zastępczy skład Pednolino wyjechał po godzinie 14 ze stacji Warszawa Grochów. Z Działdowa zabierze pasażerów już bezpośrednio do Trójmiasta. Dojadą do Gdyni i z Gdyni już składami wagonowymi będą kontynuować podróż na Hel - poinformowała Zakrzewska.

O sprawie redakcję Kontakt24 poinformowała matka jednego z dzieci, które jechały tym pociągiem na obóz sportowy.