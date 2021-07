16-latek miał włamać się do mieszkania i nożem zaatakować małżeństwo. Jest akt oskarżenia

Mateusz M. odpowie za włamanie do domu i zaatakowanie mieszkającego tam małżeństwa. Parze - jak twierdzi prokuratura - zadał po kilka ciosów nożem. Oskarżony miał wówczas 16 lat. Proces w tej sprawie będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia.

Do zdarzenia w Kosinie (Podkarpacie) doszło w lipcu 2019 roku. Mateusz M. miał wówczas 16 lat. Jak podawała policja, nastolatek miał w nocy zakraść się do mieszkania małżeństwa, planując okraść dom pary. Krzysztof F. usłyszał jednak hałas i wstał. To wówczas zamaskowany napastnik miał wtargnąć do sypialni i wdać się w szarpaninę z gospodarzem. Jak wynika z ustaleń śledztwa, następnie zadał F. kilka ciosów nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha. Później napastnik miał zaatakować żonę F., gdy ta chciała pomóc mężowi.