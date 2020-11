Nie żyje 37-letni radny zakażony koronawirusem. Zbierali dla niego osocze, zmarł dzień przed jego podaniem

Radny na początku listopada trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Mieszkańcy gminy błyskawicznie zorganizowali akcję informacyjną i usiłowali dotrzeć do ozdrowieńców, prosząc o oddanie osocza.

"Niewykluczone są zgony w młodym wieku"

Milewski miał 37 lat, był aktywny fizycznie i wysportowany. Nieoficjalnie wiadomo, że miał choroby współistniejące, ale nie były one poważne.

- W ostatnim czasie mieliśmy kilka takich zgonów pacjentów 40-, 50-letnich. Mieli choroby towarzyszące, może nie bardzo poważne, ale nie byli całkiem zdrowi. Większość osób umiera w wieku starszym, ale niewykluczone są zgony w młodym wieku, zwłaszcza jeśli pacjent trafia do szpitala w zaawansowanym stadium choroby – tłumaczy Youssef Sleiman, dyrektor szpitala w Czerwonej Górze.

Dlatego wójt gminy Sitkówka-Nowiny apeluje do ozdrowieńców by jeśli mogą, oddawali osocze. – Tragiczny przykład Damiana jest wskazówką, żeby ludzie, którzy przeszli COVID-19 i mogą oddać osocze, zgłaszali się do stacji krwiodawstwa – mówi Sebastian Nowaczkiewicz.