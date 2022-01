Krakowski urząd miasta zamknięty do odwołania. "Apelujemy o korzystanie ze zdalnego kontaktu"

Od poniedziałku wszystkie lokalizacje krakowskiego urzędu miasta będą zamknięte dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Sprawy będzie można załatwiać zdalnie lub po wcześniejszej rezerwacji terminu. Decyzja to efekt rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.

Komunikat dotyczący zamknięcia urzędu został opublikowany w piątek przez krakowski magistrat. Decyzja ma związek z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Urząd, jak zapowiedziano, będzie zamknięty do odwołania.

Apel ministra o pracę zdalną

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział obowiązkowe przejście na pracę zdalną w administracji publicznej. W najbliższych dniach pojawić ma się rozporządzenie w tej sprawie. Minister zaapelował też do wszystkich pracodawców w Polsce, aby w miarę możliwości, na tyle na ile to możliwe w poszczególnych branżach, praca zdalna znowu stała się standardem. Wszystko to w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i zachorowań na COVID-19.