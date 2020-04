Dostali zgłoszenie o "samotnym konnym jeźdźcu w centrum miasta". Skończyło się podwójnym mandatem

Był pijany i chciał konno przejechać 60 kilometrów, ale zatrzymali go policjanci. Skończyło się mandatami – za łamanie zakazu poruszania się i za promile. Mandatem ukarany został też mężczyzna, który przejechał 20 kilometrów na rolkach, zanim zatrzymali go stróże prawa.

Zgłoszenie o "samotnym jeźdźcu w centrum miasta" kieleccy policjanci dostali w niedzielę. Okazało się, że to prawda – na ulicy Paderewskiego zatrzymali jadącego konno 58-latka. W trakcie interwencji mężczyzna przyznał, że podróżuje z Wąchocka do Daleszyc. Do przejechania miał około 60 kilometrów.