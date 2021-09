Szczepionkę przyjął co piąty mieszkaniec. Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej: obyśmy nie napytali sobie biedy

W gminie Czarny Dunajec (woj. małopolska) szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło tylko 21 procent mieszkańców. Niewiele lepiej jest w gminie Szaflary i Biały Dunajec. Niechęć górali do szczepień niepokoi przedsiębiorców, bo liczba przyjętych szczepionek ma być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych obostrzeniach, czy lockdownie.

- Gdyby dziś ministerstwo zdrowia zdecydowało się na wprowadzenie czerwonych stref, czyli regionalnych lockdownów, to z całą pewnością powiat nowotarski i tatrzański znalazłyby się w takich czerwonych strefach - przekazuje reporter TVN24.

A to ze względu na dużą liczbę zachorowań i szybko zapełniające się miejsca w zakopiańskim szpitalu z oddziałami covidowymi, ale również ze względu na małą liczbę mieszkańców, którzy przyjęli szczepionkę:

- W powicie nowotarskim jest tylko 33 procent zaszczepionych, a w tatrzańskim 34 procent. Jak spojrzymy na poszczególne gminy, to dane są jeszcze gorsze: w gminie Czarny Dunajec szczepionkę przyjęło 21 procent mieszkańców, a w gminie Szaflary i Biały Dunajec to 22 procent - wylicza Kwaśny.

Niepokój i apel przedsiębiorców

Sytuacja coraz bardziej niepokoi przedsiębiorców, którzy w tej okolicy bardzo często czerpią zyski z turystyki. Przedstawicielka Tatrzańskiej Izby Gospodarczej apeluje, żeby z niepokojącymi statystykami coś, jak najszybciej, zrobić. Bo brak szczepień, to duże ryzyko, że lokalne firmy znowu nie będą mogły zarabiać.

- Apelujmy do wszyskich naszych mieszkańców, do każdego: i z Czarnego i z Białego Dunajca. Obyśmy nie napytali sobie biedy, że wejdzie strefowanie, że wejdą obostrzenia dotyczące nie tylko liczby zachorowań, ale liczby zaszczepionych mieszkańców. Nie dopuszczajmy do tego, żebyśmy znów musieli się zamknąć - mówi Agata Wójtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.