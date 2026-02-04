Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne", a Ryś pisze o "smutku i odwadze"

24
24.07.2021 | Biskup Jan Szkodoń był oskarżony o molestowanie nieletniej. Nuncjatura nie stwierdziła winy
Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Podczas gdy jego poprzednik bagatelizował doniesienia o molestowaniu, którego dopuszczał się bp Jan Szkodoń, kardynał Grzegorz Ryś zaprasza pokrzywdzone przez niego kobiety do rozmowy. Wprost pisze też, że konieczne jest powołanie komisji historycznej, która zbada przypadki przemocy seksualnej w polskim Kościele. To zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o podejście krakowskiej kurii do przemocy seksualnej.

Oświadczenie w tej sprawie zostało zamieszczone przez krakowską kurię po tym, jak na łamach "Dużego Formatu" opublikowano rozmowę z byłą zakonnicą Zofią Schacht-Petersen, która oskarżyła nieżyjącego już bpa Jana Szkodonia o to, że w 1991 roku ją molestował. Na duchownym już wcześniej ciążyły podobne oskarżenia, wówczas miał dopuścić się tych czynów wobec nastolatki.

"Ze smutkiem zapoznałem się z historią pani Zofii Schacht-Petersen, którą opowiedziała dziś poprzez media. Delegat metropolity krakowskiego nawiązał już z nią bezpośredni kontakt, aby umówić się na rozmowę, a także przekazał wiadomość o gotowości kard. Grzegorza Rysia do osobistego spotkania" – czytamy w komunikacie.

Do molestowania zakonnicy miało dojść w 1991 roku w mieszkaniu biskupa przy ulicy Kanoniczej w Krakowie. "Siedziałam na sofie, on przysiadł się do mnie, wziął mnie na kolana jak dziecko, przez ubranie dotykał mojego ciała, zwłaszcza piersi. Czułam paraliż" – opowiada Zofii Schacht-Petersen w rozmowie z "Dużym Formatem".

Zaproszenie do rozmowy otrzymała też pani Monika (kuria używa w komunikacie imienia Agnieszka, którym w pierwszych doniesieniach o sprawie posługiwały się media), która wcześniej ujawniła zachowanie Szkodonia. Kuria przypomniała, że kard. Ryś już raz spotkał się z kobietą, jeszcze jako metropolita łódzki.

Biskup zaczął molestować panią Monikę, gdy miała 15 lat. Jej rodzina przyjaźniła się z duchownym – jak podawał "Duży Format", Szkodoń przesyłał rodzicom i babci nastolatki różańce poświęcone przez papieża i zapewniał, że Jan Paweł II modli się za rodzinę. Zapraszał nastolatkę do swojego mieszkania.

"Biskup zaprasza ją do sypialni, chce jej pokazać niedostępną dla gości część mieszkania. Każe usiąść na łóżku. Siada obok niej. Rozpina stanik, wkłada rękę między uda, całuje w usta, gryzie w uszy. Monika odwraca głowę. Biskup przestaje.

- Mam nadzieję, że cię nie uraziłem?

Biskup powtarza: - Moniczko, zapamiętaj, jak łatwo można zniszczyć kapłana. Dziecko potrzebuje czułości, potem coś powie i niszczy kapłana" – czytamy w reportażu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Abp Sławoj Leszek Głódź na uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie
Ukarany arcybiskup Głódź na uroczystości beatyfikacyjnej. Miał prawo, ale "inną kwestią jest to, czy powinien"
Polska
24.07 | Biskup Jan Szkodoń był oskarżony o molestowanie nieletniej. Nuncjatura nie stwierdziła winy
Biskup Jan Szkodoń był oskarżony o molestowanie nieletniej. Nuncjatura nie stwierdziła winy
FAKTY
Jan Szkodoń
Nuncjatura nie stwierdziła winy biskupa Szkodonia. Wskazała na "nierozważne zachowanie wobec małoletniej"

Biskup ukarany modlitwą

W 2018 roku pani Monika złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ta odmówiła wszczęcia postepowania z powodu przedawnienia. OKO.press cytuje jednak istotny fragment pisma przesłanego przez krakowską prokuraturę: "Podkreślić należy, iż zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu objętego dochodzeniem, w kształcie i przebiegu opisywanym przez pokrzywdzoną”.

Materiał dowodowy nie przekonał natomiast ówczesnego arcybiskupa Krakowa Marka Jędraszewskiego. OKO.press podało, że hierarcha miał w rozmowie z jednym z krakowskich biskupów twierdzić, że sprawa molestowania jest "absolutnie niepewna".  W trakcie śledztwa kanonicznego Szkodoń wciąż sprawował posługę, mimo że zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski duchowny podejrzewany o pedofilię lub molestowanie nieletnich powinien zostać odsunięty od pracy z wiernymi.

Ostatecznie Nuncjatura Apostolska uznała, że wina Szkodonia "nie została udowodniona". Ukarała go tylko pokutą modlitewną za "nierozważne zachowanie wobec małoletniej".

Biskup zmarł w sierpniu 2025 roku. Wcześniej 10 marca 2022 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Powodem rezygnacji było osiągnięcie przez Szkodonia wieku emerytalnego.

Kardynał zapowiada komisję

Teraz krakowska kuria przypomniała, że nie ma możliwości, by przeprowadzić dochodzenie wyjaśniające wobec osoby zmarłej.

"Zarzuty wobec bp. Jana Szkodonia ujawnione po jego śmierci potwierdzają potrzebę powołania komisji historycznej niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego" – czytamy w komunikacie. Zapewniono też, że jeśli podczas najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu nie uda się powołać komisji ogólnopolskiej, Grzegorz Ryś ustanowi komisję diecezjalną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ks. dr Rafał Szczurowski
Kardynał otwiera archiwum zamknięte przez poprzednika. Wiemy, kto nim pokieruje
Ksiądz Piotr Studnicki
"Zbudował księstwo" Jędraszewskiemu, teraz traci stanowisko. Porządki abp. Rysia dosięgły rzecznika
Kardynał Grzegorz Ryś podczas spotkania rekolekcyjnego archidiecezji łódzkiej, 7 marca 2025 r.
"Jest tak źle, że proste decyzje będą urastać do rangi rewolucji". Co czeka krakowski kościół
Anna Winiarska

"Taka komisja będzie mogła zbadać tego rodzaju sprawy, a jednocześnie stworzyć przestrzeń wysłuchania i zapewnić potrzebne wsparcie osobom zgłaszającym krzywdę – szczególnie w sytuacjach, w których nie ma możliwości przeprowadzenia dochodzenia wobec oskarżonego" – zapowiada kuria.

Kardynał podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się opowiedzieć o doświadczeniu przemocy seksualnej. Zachęcił też osoby pokrzywdzone do kontaktu z delegatami metropolity krakowskiego ds. ochrony małoletnich i bezbronnych, s. Anną Szubrycht lub ks. Marcinem Cholewą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: tvn24.pl / OKO.press / Duży Format

Źródło zdjęcia głównego: fakty

Udostępnij:
Czytaj także:
Wypadek przed Rajdem Polski
Włoski kierowca zginął na treningu przed Rajdem Polski. Ruch prokuratury
Olsztyn
Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w drodze na mszę świętą w katedrze na Wawelu w Krakowie
Starcie na linii Błaszczak-Dworczyk. "Dziwię się Michale..."
Polska
"Jak kamień w wodę"
Tajemnica zaginięcia Michała Karasia. "Ważny świadek" i szansa na przełom w sprawie
Rzeszów
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
O wypadek będzie nietrudno. Ponad pół kraju na pomarańczowo
METEO
Towarzysze Brauna
"My pokazujemy po prostu, co ci ludzie robili"
Kuba Koprzywa
Ryan Cochran-Siegle
Dla nich igrzyska już się rozpoczęły
EUROSPORT
MOPR w Toruniu
Stworzył fikcyjnych bezdomnych i pobrał na nich trzy miliony złotych
Kujawsko-Pomorskie
Sejm, Włodzimierz Czarzasty
"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przed posiedzeniem rządu w sierpniu 2025 roku
Obietnica Tuska dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Znamy kulisy spotkania u premiera
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMikołaj Gątkiewicz
W Reguengo do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki
"To jak więzienie. Nikt nie może wjechać ani wyjechać"
METEO
Moeller
Pierwszy wielki pech na igrzyskach. Wezwano helikopter
EUROSPORT
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
BIZNES
Poseł Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Wiceszef kancelarii prezydenta wezwany na przesłuchanie. Jako podejrzany
Białystok
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
BIZNES
shutterstock_2211362781
Służby i prokuratura na tropie umowy JSW
Robert Zieliński
Trafił do aresztu
Pobił matkę i groził jej śmiercią. Poszło o sprzątanie
Wrocław
Awaria ciepłownicza we Włochach
Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Spięcie Morawieckiego z Sasinem. "Mam dwa słowa"
Polska
Zatrzymano dwóch 18-latków
Grozili siekierą, zabrali 19-latkowi nawet buty. Tak został na mrozie
Poznań
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant doprowadził do tajemniczego "zdarzenia drogowego"
Katowice
imageTitle
Przeciek z Włoch. Oni mają zapalić znicz
EUROSPORT
Znaleziono dwa ciała
Kolejne ofiary mrozu w Łodzi. W kamienicy znaleźli ciała kobiety i mężczyzny
Łódź
Sajf al-Islam Kadafi
Syn Kadafiego zastrzelony w swoim domu
Świat
Xi Jinping
"NYT" o "paranoi" Xi Jinpinga
Świat
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
BIZNES
imageTitle
Zszokowała decyzją, na igrzyska z kontuzją. "Da się"
EUROSPORT
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
WARSZAWA
Donald Tusk, posiedzenie rządu w dniu 03.02.2026
Polityczny plan premiera na publikację akt Epsteina
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Temperatura, Gdańsk
Usunięto awarię w Gdańsku. Uczniowie wrócą do szkół
Trójmiasto
Polowanie myśliwi (zdjęcie ilustracyjne)
Dawno już żadna ustawa nie wzbudziła tak masowych reakcji
Bartłomiej Plewnia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica