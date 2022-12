Spakowały pieniądze do pudełek i czekały na kuriera. Taksówkarz pokrzyżował plany oszustów, policjanci mu dziękują

Pan Daniel - bo tak na imię ma taksówkarz - z rąk komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej otrzymał podziękowanie i drobny upominek. Jak poinformowała policja, "spotkanie było nie tylko okazją do wręczenia panu Danielowi oficjalnych podziękowań za wzorową, obywatelską postawę, ale również do wspólnej rozmowy na temat specyfiki pracy taksówkarza".

Spakowały pieniądze do pudełek i czekały na kuriera. Plany oszustów pokrzyżował taksówkarz

Mundurowi udali się pod wskazany adres, drzwi otworzyła im 73-letnia kobieta, która potwierdziła, że czeka na kuriera, któremu ma przekazać paczkę z pieniędzmi. Policjantom powiedziała, że tego dnia zadzwonił do niej syn z zagranicy, który poinformował, że miał wypadek i potrzebuje gotówki. Do pudełka spakowała kilkanaście tysięcy złotych, do koperty osobno kilkaset złotych opłaty za kurs.