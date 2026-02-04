Jawornik (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Do kolizji doszło w środę przed godziną 8 rano. Poszkodowana została jedna osoba, trafiła do szpitala na obserwację, jednak jak podaje policja obyło się bez poważniejszych obrażeń.

Droga krajowa nr 7 w kierunku Krakowa była zablokowana przez około dwie godziny. Utworzył się korek, policja zorganizowała objazd. Obecnie ruch został wznowiony.

Jak przekazał Dawid Wietrzyk, oficer prasowy myślenickiej policji, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie sposobu jazdy do warunków na drodze.

