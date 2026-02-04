Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zakopianka zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów

zakopianka droga samochod samochody zima snieg mroz shutterstock_2240120849
Jawornik (woj. małopolskie)
Źródło: Google Earth
Zakopianka między Krakowem a Myślenicami była całkowicie zablokowana w kierunku Krakowa. W Jaworniku zderzyły się dwa samochody.

Do kolizji doszło w środę przed godziną 8 rano. Poszkodowana została jedna osoba, trafiła do szpitala na obserwację, jednak jak podaje policja obyło się bez poważniejszych obrażeń.

Droga krajowa nr 7 w kierunku Krakowa była zablokowana przez około dwie godziny. Utworzył się korek, policja zorganizowała objazd. Obecnie ruch został wznowiony.

Jak przekazał Dawid Wietrzyk, oficer prasowy myślenickiej policji, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie sposobu jazdy do warunków na drodze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, zdjęcie ilustracyjne

Udostępnij:
Czytaj także:
Temperatura, Gdańsk
Usunięto awarię w Gdańsku. Uczniowie wrócą do szkół
Trójmiasto
imageTitle
Pierwszy akt igrzysk. Alpejczycy już na trasie
EUROSPORT
Polowanie myśliwi (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwi chcą zabrać dzieci na łowy. Kluczowa rola marszałka Czarzastego
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
O'Sullivan rozpoczął marsz po kolejny tytuł
EUROSPORT
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
METEO
shutterstock_1685962429_1
Iluzja kontroli i marketing lęku. Onkolog: te popularne badania nie diagnozują raka
Agata Daniluk
13-letni Austin Appelbee (z prawej) z matką i rodzeństwem
Cztery godziny płynął po pomoc. "Nadludzki" wyczyn 13-latka
Świat
Do wybuchu doszło w piwnicy
Wybuch i pożar w bloku. Dobra wiadomość dla mieszkańców
Lubuskie
26 min
Tusk i Nawrocki
PremieraTo jedno wymowne zdjęcie. "Karol Nawrocki nie jest takim twardzielem, na jakiego pozuje"
Czarno na białym
Temperatura w mieszkaniu seniorki wynosiła minus 17 stopni
Minus 17 stopni w mieszkaniu 85-latki
Trójmiasto
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
WARSZAWA
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
BIZNES
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
WARSZAWA
Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne
Fatalny poranek na autostradach, seria wypadków i ogromne korki
Polska
Służby pojawiły się w okolicy ronda w związku z wyciekiem gazu
Strażacy i pogotowie gazowe przy kluczowym rondzie
Poznań
59 min
pc
"Najmilszy prezent dla PSL", "polityczny koszmar dla Kaczyńskiego"
Podcast polityczny
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
imageTitle
Gwiazdor pominięty. "Nie mieliśmy wyboru"
EUROSPORT
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
BIZNES
Konferencja prasowa posłów PSL. Przemawia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (08.01.2025 r.)
"Musimy się bić o to, żeby zdobyć poparcie na tym polu". Polityk PSL o najnowszym sondażu
Polska
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Zderzenie trzech aut na A4. Kierowca jechał pod prąd
Wrocław
imageTitle
To była noc wielkich zmian
EUROSPORT
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Internet, dane, AI, sztuczna inteligencja, sieć, media społecznościowe
Powstał portal tylko dla botów AI. Pojawiły się tam treści "rodem z science fiction"
Świat
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
BIZNES
Awaria w Gdańsku
Kolejna awaria w Gdańsku. Kilkadziesiąt mieszkań bez wody
Trójmiasto
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
METEO
imageTitle
"Infantylne" słowa Infantino. Ostra krytyka pomysłu szefa FIFA
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica