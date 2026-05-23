Influencer wjechał autem nad Morskie Oko. W sieci burza
Ukraiński influencer Andriy Gavryliv w swoich mediach społecznościowych pochwalił się wizytą nad Morskim Okiem. Dotarł tam sportową Corvettą, mimo że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów.
Na fotografiach i filmach widać influencera i towarzyszącą mu kobietę nad brzegiem jeziora, a w tle zaparkowane auto, którym mieli przyjechać na miejsce. Post szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych, wywołując reakcje internautów zwracających uwagę na naruszenie zasad obowiązujących w Tatrach.
Morskie Oko znajduje się na terenie chronionym, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się prywatnymi samochodami. Jedynym dojazdem w okolice jeziora pozostaje transport zbiorowy lub piesze przejście.
Pytania w sprawie incydentu przesłaliśmy do Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.
Influencer został ukarany
Po fali krytyki Gavryliv opublikował film, w których próbował wyjaśnić sytuację. Wytłumaczył, że jest tylko turystą i nie chciał zrobić nic złego. - Nie zauważyłem znaku - powiedział, dodając, że dopiero na miejscu miał się zorientować, że trasa prowadzi bezpośrednio nad Morskie Oko.
Influencer przeprosił za swoje zachowanie. Jak twierdzi, w drodze powrotnej został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi.
W swoim wpisie dodał również, że dziś inaczej ocenia całą sytuację i gdyby mógł cofnąć czas, wybrałby pieszą trasę. "Rozumiem, jak niewłaściwe było wjeżdżanie tam samochodem" - napisał.
- Wiem, że źle zrobiłem, że tam pojechałem, bo to rezerwat przyrody - powiedział.
Zapowiedział też, że jeśli wróci w Tatry, zrobi to już zgodnie z zasadami - pieszo.