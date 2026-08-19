Kraków Rodzice zawiadomili policję, sprawę bada prokurator Anna Winiarska |

Gorlice (woj. małopolskie) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. Kolonie trwały od 3 do 9 sierpnia, a 7 sierpnia opiekunowie prawni dwójki dzieci zawiadomili policję o niewłaściwym zachowaniu kierowniczki wobec ich córek.

Zgłoszenie dotyczyły m.in. kierowania wobec dziewczynek głośnych i niestosownych, ubliżających wypowiedzi oraz stosowania - zdaniem zgłaszających - nieadekwatnych kar porządkowych. Rodzice zgłosili również zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku.

W koloniach w Gorlicach brało udział 48 dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat.

Nikt nie usłyszał zarzutów

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Zabezpieczane są m.in. zapisy monitoringu, dokumentacja dotycząca organizacji kolonii, a także przesłuchiwani są opiekunowie i przedstawiciele ustawowi małoletnich.

Śledczy otrzymali również protokół i wyniki odrębnej kontroli przeprowadzonej przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Prokuratura oczekuje natomiast na wyniki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.