Rodzice zawiadomili policję, sprawę bada prokurator
Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. Kolonie trwały od 3 do 9 sierpnia, a 7 sierpnia opiekunowie prawni dwójki dzieci zawiadomili policję o niewłaściwym zachowaniu kierowniczki wobec ich córek.
Zgłoszenie dotyczyły m.in. kierowania wobec dziewczynek głośnych i niestosownych, ubliżających wypowiedzi oraz stosowania - zdaniem zgłaszających - nieadekwatnych kar porządkowych. Rodzice zgłosili również zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku.
W koloniach w Gorlicach brało udział 48 dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat.
Nikt nie usłyszał zarzutów
Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, prokuratura prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy. Zabezpieczane są m.in. zapisy monitoringu, dokumentacja dotycząca organizacji kolonii, a także przesłuchiwani są opiekunowie i przedstawiciele ustawowi małoletnich.
Śledczy otrzymali również protokół i wyniki odrębnej kontroli przeprowadzonej przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Prokuratura oczekuje natomiast na wyniki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.
Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.