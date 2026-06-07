Nie żyje trzylatek, który tydzień temu wpadł do stawu
Do tragicznego wypadku doszło w poprzednią sobotę wieczorem (30 maja) w gminie Łapanów w powiecie bocheńskim.
- Rodzice wyciągnęli dziecko z wody i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodała, dziecku przywrócono czynności życiowe. Nieprzytomne zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Policja przekazała, że życia dziecka nie udało się uratować. Trzylatek zmarł w szpitalu.
Jak informuje policja, rodzina znajdowała się w odwiedzinach u znajomych. Opiekunowie dziecka byli trzeźwi. Okoliczności tragedii bada prokuratura.
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Źródło: tvn24.pl