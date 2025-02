"Dyplomy kolekcjonerskie" do kupienia w sieci. Uczelnie zawiadamiają prokuraturę

Do prokuratury trafiły zawiadomienia o podejrzeniu fałszowania dyplomów. Złożyły je Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet SWPS. W sieci znajduje się co najmniej kilka stron, za pośrednictwem których można kupić "dokumenty kolekcjonerskie".

Zgłoszenie to efekt artykułu opublikowanego przez "Gazetę Wyborczą" na temat handlu podrabianymi dyplomami różnych uczelni. Wymienione w nim zostały m.in. SGH, UW, UJ, Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Tworzą rejestr

Rzecznik prasowy UJ przekazał też, że jeżeli pracodawca chce potwierdzić informacje o wykształceniu pracownika, to musi się zwrócić o to z prośbą do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczelnia zaś może takie informacje przekazać tylko po uzyskaniu zgody na to absolwenta.