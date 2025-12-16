Ciągnik śmiertelnie przygniótł młodego mężczyznę

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku we wtorek, około godziny 14. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dobrociesz w powiecie brzeskim.
- 25-latek zjeżdżał w kierunku asfaltowej drogi ciągnikiem rolniczym z przyczepką. Na pochyłym terenie, z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego ten się przewrócił, przygniatając mężczyznę - podał młodszy aspirant Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
25-latek zginął na miejscu.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Brzesko