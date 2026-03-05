Uderzyła w ciężarówkę, 28-latka zginęła na miejscu

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w czwartek, około godziny 5.30. Do zderzenia doszło w miejscowości Chyżne, w powiecie nowotarskim, niedaleko przejścia granicznego ze Słowacją.
- Samochód ciężarowy wyjeżdżał z posesji na drogę główną. Była gęsta mgła. Kierująca samochodem osobowym uderzyła w naczepę - podał młodszy brygadier Krzysztof Batkiewicz z Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
"Samochód osobowy marki Mazda, kierowany przez 28-letnią mieszkankę gminy Jabłonka, zderzył się z samochodem ciężarowym marki Mercedes z naczepą, którym kierował 42-letni mieszkaniec tej samej gminy" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.
Droga krajowa numer 7 w miejscu wypadku jest zablokowana.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nowym Targu