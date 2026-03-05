Uderzyła w ciężarówkę, 28-latka zginęła na miejscu

Chyżne (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w czwartek, około godziny 5.30. Do zderzenia doszło w miejscowości Chyżne, w powiecie nowotarskim, niedaleko przejścia granicznego ze Słowacją.

- Samochód ciężarowy wyjeżdżał z posesji na drogę główną. Była gęsta mgła. Kierująca samochodem osobowym uderzyła w naczepę - podał młodszy brygadier Krzysztof Batkiewicz z Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Tragiczny wypadek na DK 7 w Chyżnem Źródło: KP PSP w Nowym Targu

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

"Samochód osobowy marki Mazda, kierowany przez 28-letnią mieszkankę gminy Jabłonka, zderzył się z samochodem ciężarowym marki Mercedes z naczepą, którym kierował 42-letni mieszkaniec tej samej gminy" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.

Droga krajowa numer 7 w miejscu wypadku jest zablokowana.

