Pięciolatek na rowerze śmiertelnie potrącony przez autobus. Oświadczenie przewoźnika

Pięciolatek śmiertelnie potrącony przez autobus Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 15 na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie. Autobus śmiertelnie potrącił pięcioletniego chłopca. Jak przekazała podkomisarz Iwona Szelichiewicz, oficer prasowa chrzanowskiej policji, chłopiec miał obywatelstwo ukraińskie.

- Trwają czynności mające na celu dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku - powiedziała Szelichiewicz.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

Chłopca potrącił autobus Źródło: Patrol999-Małopolska

Matka chłopca nie została jeszcze przesłuchana

Dziecko spod autobusu miejskiego wyciągnęli strażacy. Reanimacja przywróciła mu funkcje życiowe. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał pięciolatka do szpitala w Krakowie. Dziecko jednak zmarło.

- Czynności policjantów i prokuratora trwały na miejscu zdarzenia do nocy. Dzisiaj przesłuchano pierwszych świadków. Kluczowe dla sprawy będą relacje świadków, monitoring i opinia biegłego - powiedziała w niedzielę oficer prasowa chrzanowskiej policji.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Źródło: Patrol999-Małopolska

Z informacji funkcjonariuszy wynika, że dziecko wyszło z miejsca zamieszkania pod opieką matki, która nie została jeszcze przesłuchana. - Na razie dla dobra śledztwa nie udzielamy informacji z tym związanych - podkreśliła Szelichiewicz.

Jak dodała, 69-letni kierowca autobusu nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Została mu pobrana krew do dalszych badań na obecność alkoholu i narkotyków. Po sobotnim wypadku mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach.

Oświadczenie przewoźnika

Przewoźnik świadczący usługi w Chrzanowie wydał oświadczenie w sprawie wypadku. Jak przekazał, badanie kierowcy w szpitalu nie wykazało zawartości alkoholu ani innych środków odurzających w organizmie.

Z relacji przewoźnika wynika, że do tragedii doszło, kiedy autobus zjeżdżał z ronda w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej. Kierowca - jak podał przewoźnik - po ustąpieniu pierwszeństwa dwóm rowerzystom ruszył pojazdem, ponieważ "nie widział nikogo więcej zamierzającego przejść lub przejechać przez przejście".

Według wstępnych ustaleń - jak opisał przewoźnik w oświadczeniu - chwilę potem chłopiec poruszający się rowerem wjechał na jezdnię, a następnie uderzył w prawy bok autobusu za pierwszą osią pojazdu

OGLĄDAJ: TVN24 HD