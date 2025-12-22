Logo strona główna
Kraków

Wynieśli z nieczynnego hotelu wszystko co cenne, straty to ponad 1,6 miliona złotych

Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat bocheński (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Telewizory, głośniki, piece gazowe, a nawet części z klimatyzatorów padły łupem włamywaczy, którzy dostali się do nieczynnego hotelu w gminie Bochnia (Małopolskie). Jak poinformowała prokuratura, zarzuty w tej sprawie usłyszało trzech mężczyzn. Decyzją sądu trafili oni do aresztu.

Pochodzący z Myślenic dwaj 39-latkowie i 41-latek: Grzegorz Ch., Piotr M. i Michał P. usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i zniszczenia wyposażenia jednego z hoteli w gminie Bochnia.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Bochni, 20 września właścicielka obiektu poinformowała o tym, że "wnętrze tego obiektu zostało niemal całkowicie znaczone i zdewastowane". Z hotelu zniknęły też wartościowe przedmioty.

Zerwane instalacje, zbite kafelki, dziury w ścianach

Jak poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Krakowie, okradziony hotel był czasowo nieczynny. Z tego powodu na nieproszoną wizytę domniemanych rabusiów nikt nie zareagował.

Według śledczych mężczyźni dostali się do środka, wyłamując zamek w drzwiach balkonowych. Następnie zaczęli wynosić z budynku wyposażenie. Ich łupem padło niemal wszystko, co miało jakąkolwiek wartość: telewizory, głośniki, piece gazowe, baterie łazienkowe, kaloryfery, lampy i kinkiety, ale też elektryczne przewody miedziane, rurki miedziane i części z klimatyzatorów.

Zaoferował pomoc, zaniósł zakupy, ale coś zabrał

Zaoferował pomoc, zaniósł zakupy, ale coś zabrał

Katowice
Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera

Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera

WARSZAWA

"Równocześnie dokonali zniszczenia tego hotelu, dewastując go i czyniąc niezdatnym do użytku, poprzez wyrwanie instalacji przewodów i rurek ze ścian, wyrwanie kaloryferów i umywalek oraz ich rozbicie, zerwanie sufitów podwieszanych wraz z ociepleniem, wybicie dziur w ścianach i drzwiach, a także zbicie płytek łazienkowych" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Do 10 lat więzienia

Straty właścicielki hotelu wyniosły łącznie 1,66 miliona złotych, co prokuratura uznała za mienie wielkiej wartości. To oznacza, że za wyrządzone zniszczenia grozi im dwukrotnie wyższa kara niż standardowo przewidziana w Kodeksie karnym. Grożąca im kara za oba przestępstwa - zniszczenie mienia oraz kradzież z włamaniem - jest więc w obu przypadkach identyczna: od jednego do 10 lat pozbawienia wolności.

Uciekając z łupem, nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad

Uciekając z łupem, nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad

Lubuskie
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą

Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą

METEO

"Prokurator po przesłuchaniu sprawców wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Bochni uwzględnił wniosek i zastosował areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy" - przekazała tarnowska prokuratura.

Komenda Powiatowa Policji w Bochni poinformowała, że funkcjonariuszom udało się już odzyskać część straconego mienia.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: KPP w Bochni, Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BochniaturystykaPrzestępstwaPolicjaProkuratura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica