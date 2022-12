Niedźwiedzie jeszcze nie śpią, bo chcą być bardziej pulchne

Zimowy sen niedźwiedzi

Na Podkarpaciu bytuje ok. 200 niedźwiedzi brunatnych; najwięcej w Polsce. Są wszystkożerne, przez cały rok gromadzą zapasy na zimę. Ważą ok. 200 kg, żyją do 50 lat. Należą do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.