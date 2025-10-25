Uderzył w barierę i zderzył się z innym autem. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w powiecie kieleckim Źródło: Google Maps

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu na drodze wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Kolonia w województwie świętokrzyskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-letni kierowca opla, który jechał od Bodzentyna w kierunku Suchedniowa, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad autem. Samochód najpierw uderzył w barierę, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z przeciwka pojazdem marki Volvo – przekazała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Policjantka dodała, że na miejscu zginęli kierowca opla i 29-letni pasażer tego pojazdu. 45-letni kierowca volvo i pasażerka tego samochodu zostali odwiezieni do szpitala.

Utrudnienia na trasie

Trasa jest obecnie zablokowana w obu kierunkach. Policja przygotowała objazdy dla kierowców. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 18.