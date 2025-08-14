Logo strona główna
Kielce

Chciał naprawić usterkę, maszyna rolnicza wciągnęła mu rękę

Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa
Do zdarzenia doszło w powiecie jędrzejowskim
Źródło: Google Maps
Koszmarny wypadek we wsi Sprowa niedaleko Jędrzejowa (Świętokrzyskie). Prasa wciągnęła rękę 45-latka, gdy próbował on usunąć awarię. Mężczyznę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR.

Do wypadku w Sprowej doszło w środę po godzinie 16.30. Jak poinformował nas st. kpt. Karol Błaszczyk, oficer prasowy jędrzejowskiej straży pożarnej, maszyna rolnicza wciągnęła rękę mężczyzny.

Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa
Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa
Źródło: KPP w Jędrzejowie

"Rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę"

- 45-latek podczas wykonywanych prac stwierdził prawdopodobnie usterkę przy prasie do balotów. Podczas próby usunięcia usterki rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę - powiedziała tvn24.pl podkom. Beata Soboń, oficer prasowa jędrzejowskiej policji.

Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa
Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa
Źródło: KP PSP w Jędrzejowie

Mężczyzna zachował przytomność. Według naszych informacji 45-latek nie stracił ręki, jednak kończyna została mocno pokiereszowana. Po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków na miejsce przyjechała karetka. Następnie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

Tragedia na polu. Ojciec przejechał kombajnem syna

Tragedia na polu. Ojciec przejechał kombajnem syna

Trójmiasto
Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka

Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka

Łódź
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jędrzejowie

