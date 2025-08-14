Chciał naprawić usterkę, maszyna rolnicza wciągnęła mu rękę

Do zdarzenia doszło w powiecie jędrzejowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku w Sprowej doszło w środę po godzinie 16.30. Jak poinformował nas st. kpt. Karol Błaszczyk, oficer prasowy jędrzejowskiej straży pożarnej, maszyna rolnicza wciągnęła rękę mężczyzny.

Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa Źródło: KPP w Jędrzejowie

"Rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę"

- 45-latek podczas wykonywanych prac stwierdził prawdopodobnie usterkę przy prasie do balotów. Podczas próby usunięcia usterki rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę - powiedziała tvn24.pl podkom. Beata Soboń, oficer prasowa jędrzejowskiej policji.

Do wypadku doszło w Sprowej niedaleko Jędrzejowa Źródło: KP PSP w Jędrzejowie

Mężczyzna zachował przytomność. Według naszych informacji 45-latek nie stracił ręki, jednak kończyna została mocno pokiereszowana. Po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków na miejsce przyjechała karetka. Następnie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.