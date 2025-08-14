Chciał naprawić usterkę, maszyna rolnicza wciągnęła mu rękę

Do wypadku w Sprowej doszło w środę po godzinie 16.30. Jak poinformował nas st. kpt. Karol Błaszczyk, oficer prasowy jędrzejowskiej straży pożarnej, maszyna rolnicza wciągnęła rękę mężczyzny.
"Rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę"
- 45-latek podczas wykonywanych prac stwierdził prawdopodobnie usterkę przy prasie do balotów. Podczas próby usunięcia usterki rolki prasy wciągnęły mu prawą rękę - powiedziała tvn24.pl podkom. Beata Soboń, oficer prasowa jędrzejowskiej policji.
Mężczyzna zachował przytomność. Według naszych informacji 45-latek nie stracił ręki, jednak kończyna została mocno pokiereszowana. Po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków na miejsce przyjechała karetka. Następnie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jędrzejowie