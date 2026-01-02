Otworzyli narożnik, była w nim kobieta

Poszukiwana 37-latka ukrywała się w narożniku Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

37-latka była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 272 dni pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Policjanci ustalili, że kobieta przebywa w jednym z domów w Skarżysku-Kamiennej niedaleko Kielc. Funkcjonariusze pojawili się tam we wtorek, 30 grudnia.

"Ich uwagę przykuł narożnik"

Podczas wizyty funkcjonariuszy z początku nic nie wskazywało na to, że kobieta znajduje się w mieszkaniu.

"Nie dali się jednak zwieść pozorom. Ich uwagę przykuł narożnik stojący w pokoju. Jak się okazało, przeczucie ich nie zawiodło. Po otwarciu mebla policjanci odkryli, że w jego wnętrzu ukryła się poszukiwana. Była wyraźnie zaskoczona wizytą kryminalnych, podobnie jak jej partner, u którego próbowała znaleźć schronienie" - przekazała w komunikacie nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowa skarżyskiej policji.

37-latka po zatrzymaniu została przetransportowana do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać karę. "Zdarzenie pokazuje, że ukrywanie się przed odpowiedzialnością karną - nawet w najbardziej nieoczywistych miejscach - nie gwarantuje bezkarności" - zaznaczyła rzeczniczka komendy w Skarżysku-Kamiennej.

