Kielce

Otworzyli narożnik, była w nim kobieta

Poszukiwana 37-latka ukryła się w narożniku
Poszukiwana 37-latka ukrywała się w narożniku
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej
Chciała uniknąć 272 dni więzienia, więc schowała się w narożniku. 37-latka ze Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) została zatrzymana po tym, jak mebel przykuł uwagę policjantów. "Była wyraźnie zaskoczona" - informuje policja.

37-latka była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 272 dni pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Policjanci ustalili, że kobieta przebywa w jednym z domów w Skarżysku-Kamiennej niedaleko Kielc. Funkcjonariusze pojawili się tam we wtorek, 30 grudnia.

"Ich uwagę przykuł narożnik"

Podczas wizyty funkcjonariuszy z początku nic nie wskazywało na to, że kobieta znajduje się w mieszkaniu.

Ukrywał się dwa lata, w więzieniu spędzi 16

Ukrywał się dwa lata, w więzieniu spędzi 16

Rzeszów
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek

Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek

WARSZAWA

"Nie dali się jednak zwieść pozorom. Ich uwagę przykuł narożnik stojący w pokoju. Jak się okazało, przeczucie ich nie zawiodło. Po otwarciu mebla policjanci odkryli, że w jego wnętrzu ukryła się poszukiwana. Była wyraźnie zaskoczona wizytą kryminalnych, podobnie jak jej partner, u którego próbowała znaleźć schronienie" - przekazała w komunikacie nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowa skarżyskiej policji.

Poszukiwana 37-latka ukryła się w narożniku
Poszukiwana 37-latka ukryła się w narożniku
Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

37-latka po zatrzymaniu została przetransportowana do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać karę. "Zdarzenie pokazuje, że ukrywanie się przed odpowiedzialnością karną - nawet w najbardziej nieoczywistych miejscach - nie gwarantuje bezkarności" - zaznaczyła rzeczniczka komendy w Skarżysku-Kamiennej.

pc

Autorka/Autor: bp

Źródło: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Skarżysku-Kamiennej

Świętokrzyskie Policja poszukiwani
