Świetokrzyskie Na S7 przewróciła się ciężarówka

Na S7 wywróciła się ciężarówka Źródło wideo: KP PSP Skarżysko-Kamienna Źródło zdj. gł.: KP PSP Skarżysko-Kamienna

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Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze ekspresowej S7 pod miejscowością Skarżysko-Kamienna.

Jak przekazała nam nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący ciężarówką doprowadził do przewrócenia pojazdu.

Na S7 wywróciła się ciężarówka Źródło zdjęcia: KP PSP Skarżysko-Kamienna

- Kierowca jechał w stronę Kielc, na obecną chwilę nie mamy informacji o stanie jego zdrowia. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu - powiedziała nam policjantka.

Jak podał portal wkielcach.info tworzą się korki.

Na S7 wywróciła się ciężarówka Źródło zdjęcia: KP PSP Skarżysko-Kamienna