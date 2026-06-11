Świetokrzyskie
Na S7 przewróciła się ciężarówka
Do zdarzenia doszło w czwartek na drodze ekspresowej S7 pod miejscowością Skarżysko-Kamienna.
Jak przekazała nam nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący ciężarówką doprowadził do przewrócenia pojazdu.
- Kierowca jechał w stronę Kielc, na obecną chwilę nie mamy informacji o stanie jego zdrowia. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu - powiedziała nam policjantka.
Jak podał portal wkielcach.info tworzą się korki.
Źródło: tvn24.pl