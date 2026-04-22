W kominiarkach wybierali się na ustawkę. Osiem osób zatrzymanych
W niedzielę wieczorem dyżurny odebrał zgłoszenie o bójce kilku osób na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu. Na miejsce skierowano patrole. Po przybyciu policjanci nie zastali już nikogo.
W krótkim czasie, na jednej z ulic Sandomierza, funkcjonariusze zatrzymali jednak do kontroli samochód marki Ford, którym podróżowało pięciu mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat. W trakcie czynności ujawniono przy nich m.in. kominiarki oraz rękawice przeznaczone do walki. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zostali zatrzymani.
Chwilę później policjanci skontrolowali kolejny pojazd - Skodę, w której znajdowało się dwóch mieszkańców Sandomierza w wieku 23 i 41 lat. Mężczyźni również zostali zatrzymani jako osoby powiązane z incydentem.
W poniedziałek rano funkcjonariusze zatrzymali na terenie jednej z siłowni jeszcze jednego uczestnika zbiegowiska - 28-letniego mieszkańca Sandomierza. Łącznie w sprawie zatrzymano osiem osób.
Zatrzymano osiem osób
"Jak wynika z ustaleń, zatrzymani powiązani są ze środowiskami pseudokibiców" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu.
Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku. Zastosowano wobec nich dozory policyjne. Za zarzucany czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Sandomierz