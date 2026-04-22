Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

W kominiarkach wybierali się na ustawkę. Osiem osób zatrzymanych

|
Osiem osób zatrzymanych po starciu w Sandomierzu
Sandomierz (woj. świętokrzyskie)
Osiem osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców zostało zatrzymanych po niedzielnym starciu na jednej z ulic Sandomierza (woj. świętokrzyskie). Zamaskowani i agresywni mężczyźni usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

W niedzielę wieczorem dyżurny odebrał zgłoszenie o bójce kilku osób na jednym ze skrzyżowań w Sandomierzu. Na miejsce skierowano patrole. Po przybyciu policjanci nie zastali już nikogo.

W krótkim czasie, na jednej z ulic Sandomierza, funkcjonariusze zatrzymali jednak do kontroli samochód marki Ford, którym podróżowało pięciu mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat. W trakcie czynności ujawniono przy nich m.in. kominiarki oraz rękawice przeznaczone do walki. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego zostali zatrzymani.

Osiem osób zatrzymanych po starciu w Sandomierzu
Osiem osób zatrzymanych po starciu w Sandomierzu
Źródło: KPP Sandomierz

Chwilę później policjanci skontrolowali kolejny pojazd - Skodę, w której znajdowało się dwóch mieszkańców Sandomierza w wieku 23 i 41 lat. Mężczyźni również zostali zatrzymani jako osoby powiązane z incydentem.

W poniedziałek rano funkcjonariusze zatrzymali na terenie jednej z siłowni jeszcze jednego uczestnika zbiegowiska - 28-letniego mieszkańca Sandomierza. Łącznie w sprawie zatrzymano osiem osób.

Zatrzymano osiem osób

"Jak wynika z ustaleń, zatrzymani powiązani są ze środowiskami pseudokibiców" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu.

Policja rozbiła zbiegowisko
Policja rozbiła zbiegowisko
Źródło: KPP Sandomierz

Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku. Zastosowano wobec nich dozory policyjne. Za zarzucany czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sandomierz

Udostępnij:
Tagi:
Świętokrzyskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica