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Świętokrzyskie

Dwa razy próbował uciec. Wcześniej wjechał w bariery, teraz do rowu

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Motocyklista już po raz drugi uciekał przed policjantami
Motocyklista zakończył ucieczkę w przydrożnym rowie
Źródło wideo: KPP w Busku-Zdroju
Źródło zdj. gł.: KPP w Busku-Zdroju
Do pięciu lat więzienia grozi motocykliście, który dwukrotnie w tym miesiącu próbował uciec policjantom. Na początku lipca został zatrzymany po uderzeniu w barierki, a kilka dni temu w miejscowości Ruczynów (woj. świętokrzyskie) rajd zakończył w rowie. I wtedy, i tym razem, był pijany.

W niedzielę policjanci w Ruczynowie niedaleko Buska-Zdroju zauważyli jadący zygzakiem motocykl. By zatrzymać kierującego, włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak motocyklista zamiast się zatrzymać - przyspieszył. Patrol ruszył w pościg.

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WARSZAWA

Policyjny pościg za motocyklistą

Ucieczka motocyklisty zakończyła się po kilku minutach. Mężczyzna na jednośladzie w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Spróbował jeszcze uciec pieszo, ale funkcjonariusze go obezwładnili.

Pościg za motocyklistą w Ruczynowie
Motocyklista już po raz drugi uciekał przed policjantami
Motocyklista już po raz drugi uciekał przed policjantami
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju
Motocyklista miał w organizmie 2,3 promila alkoholu
Motocyklista miał w organizmie 2,3 promila alkoholu
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju
Pościg miał miejsce w Ruczynowie
Pościg miał miejsce w Ruczynowie
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju

"Od 29-latka wyczuwalny był silny zapach alkoholu, ale nie zgodził się na badanie alkomatem. Zmienił zdanie, kiedy został przewieziony na pobranie krwi. Okazało się, że w organizmie mężczyzny było ponad 2,3 promila alkoholu" - poinformował w komunikacie asp. szt. Tomasz Piwowarski, oficer prasowy buskiej policji.

Druga próba ucieczki

Okazało się, że dla 29-latka z gminy Stopnica nie była to pierwsza przejażdżka pod wpływem alkoholu. Nie dość, że mężczyzna miał zatrzymane prawo jazdy i obowiązujący do lutego przyszłego roku zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze całkiem niedawno w tych samych okolicach również próbował uniknąć odpowiedzialności, salwując się ucieczką.

Nieudana ucieczka przed policją w Busku-Zdroju
Mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie
Mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju
Pijany motocyklista wjechał w barierki
Pijany motocyklista wjechał w barierki
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju
Pościg zakończył się w rejonie ulicy Objazdowej
Pościg zakończył się w rejonie ulicy Objazdowej
Źródło zdjęcia: KPP w Busku-Zdroju

"Na początku lipca w Busku-Zdroju ten sam 29-latek, również nietrzeźwy, ucieczkę zakończył na barierach ochronnych przy ulicy Objazdowej" - przekazał Piwowarski. W tamtym przypadku motocyklista miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju zastosowała wobec mężczyzny dozór policji. Za wykroczenia i przestępstwa 29-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŚwiętokrzyskiePolicjamotocyklistaAlkohol
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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