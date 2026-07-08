Kielce Pracowniczki z KAS z zarzutami. Informacje od nich trafiały do mafii Oprac. Mateusz Czajka |

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Informacje te były przekazywane byłej pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, która następnie przekazywała uzyskane dane członkom grup przestępczych, w zamian za korzyści materialne" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Kobiety potwierdziły ustalenia prokuratury

Była pracownica usłyszała zarzut nakłaniania funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień, poprzez uzyskiwanie i ujawnienie informacji objętych tajemnicą służbową i skarbową. Jak informuje prokuratura, pracownice złożyły szerokie wyjaśnienia i potwierdziły w nich ustalenia prokuratury.

- To, czy trzy pracownice KAS wiedziały, w jakim celu informacje były przekazywane dalej przez byłą pracownicę, jest obecnie ustalane - powiedział nam prok. Tomasz Ozimek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jak dodał prokurator, grupa przestępcza, której przekazywano informacje zajmowała się w Częstochowie i w innych polskich miastach wymuszaniem zwrotów wierzytelności. Sprawa mafii i wymuszeń badana jest w ramach osobnego postępowania.

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