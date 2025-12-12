Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą

Kuriozalna sytuacja podczas otwarcia obwodnicy Źródło: Telewizja Ponidzie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obwodnica, będąca jedną z ważniejszych inwestycji w regionie na przestrzeni ostatnich lat, została otwarta w środę. Nowa trasa ma znacząco zmniejszyć ruch w miejscowości i poprawić jakość życia mieszkańców.

Jej otwarcie było też okazją do ogrzania się w blasku fleszy dla polityków, samorządowców i innych osób związanych z regionem. W pewnym momencie głos postanowił zabrać Paweł Zagaja, burmistrz Nowego Korczyna i członek PSL. Wywołało to zamieszanie, bo Zagaja nie był uwzględniony w programie wystąpień.

- W scenariuszu nie umożliwiono mi z zabrania głosu, ale nie wyobrażam sobie, żebym jako gospodarz terenu nie mógł zabrać głosu - powiedział samorządowiec, który w minionych wyborach urząd objął już w pierwszej turze, startując z komitetu Trzeciej Drogi Szymona Hołowni i PSL. Prowadząca uroczystość przedstawicielka Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Kielcach próbowała zasłonić dłonią mikrofon, do którego mówił burmistrz, jednak to Pawła Zagai nie zniechęciło.

Zagaja nie został też wyczytany, kiedy pozostali politycy i samorządowcy poszli symbolicznie przeciąć wstęgę.

"Wiem, że są różne rzeczy do powiedzenia"

Na tym incydenty się nie skończyły, bo kiedy tylko niespodziewany mówca zakończył swoje wystąpienie, do mikrofonu podszedł poseł Michał Cieślak, który startował do Sejmu z listy PiS. Wywołało to żywiołowy sprzeciw posłanki także reprezentującej PiS - Anny Krupki, która ruszyła w jego stronę, roztrącając stojące jej na drodze osoby. Potrąciła między innymi ministrę funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Zanim Cieślak zdążył rozpocząć swoje przemówienie posłanka bezceremonialnie zabrała mikrofon sprzed jego twarzy i odwróciła go w drugą stronę, gdzie podszedł do niego ksiądz Paweł Majewski, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy i Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Na nagraniu nie słychać dobrze wymiany zdań między politykami prawicy. Anna Krupka mówi najprawdopodobniej "zostaw" do kolegi z listy wyborczej i "proszę" do duchownego, a wyraźnie poirytowany Cieślak wykonuje gest ręką. Krupka - najwyraźniej obawiając się, że mężczyzna mimo wszystko sięgnie po odebrany mu mikrofon - blokuje ten gest.

Kuriozalna sytuacja podczas otwarcia obwodnicy Źródło: Telewizja Ponidzie

"Wspaniała atmosfera"

- Bardzo proszę… Bardzo proszę… Wiem, że różne rzeczy są do powiedzenia i wielu ludzi by chciało… Ja poprosiłem już księdza i… niezręczne… - próbuje opakować sytuację Andrzej Pruś, członek zarządu województwa.

W tym momencie przedstawiciel Kościoła katolickiego przerywa mu. - Jestem zachwycony wspaniałą atmosferą tej uroczystości! – mówi.

Michał Cieślak jest członkiem Partii Republikańskiej, jednak do Sejmu w 2023 roku dostał się z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Anna Krupka należy do PiS i również z tej listy startowała. Oboje w 2023 roku startowali w okręgu wyborczym nr 33, gdzie Cieślak uzyskał 5629 głosów, a Krupka 39 854 głosy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD