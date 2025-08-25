Cztery ofiary zderzenia busa z ciągnikiem

Śmiertelny wypadek na drodze S7 w kierunku Warszawy Źródło: TVN24

Starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał, że cztery osoby były zakleszczone w busie. Zostały wydobyte przez strażaków.

- Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp i ewakuowali osoby na zewnątrz. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon wszystkich osób - dodał.

Na miejscu lądował także helikopter LPR. Kierujący ciągnikiem nie odniósł obrażeń. Policjanci są na miejscu i będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.

Droga S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:30.