Cztery ofiary zderzenia busa z ciągnikiem

Starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał, że cztery osoby były zakleszczone w busie. Zostały wydobyte przez strażaków.
- Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp i ewakuowali osoby na zewnątrz. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon wszystkich osób - dodał.
Na miejscu lądował także helikopter LPR. Kierujący ciągnikiem nie odniósł obrażeń. Policjanci są na miejscu i będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
Droga S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:30.
Autorka/Autor: MR/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Na Drodze Świętokrzyskie