Pijany dachował w rowie. Do szpitala trafiły trzy pasażerki

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę przed godziną 17.30 w Lasocinie (Świętokrzyskie). Na drodze łączącej Lasocin z miejscowością Nowe na jednym z zakrętów z drogi wypadł samochód osobowy. Pojazd zatrzymał się w rowie, gdzie dachował.
Alfą romeo podróżowały cztery osoby: 30-letni kierowca i trzy pasażerki.
Ponad pół promila
Na skutek zdarzenia do szpitala trafiły wszystkie pasażerki. Po jedną z nich przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwie pozostałe przetransportowały karetki pogotowia. Kierowcy nic się nie stało.
- Okazało się, że 30-letni kierujący samochodem był nietrzeźwy. Badanie trzeźwości wykazało 0,7 promila alkoholu w jego organizmie - powiedziała tvn24.pl młodsza aspirant Monika Żurek z opatowskiej policji.
