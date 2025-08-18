Pijany dachował w rowie. Do szpitala trafiły trzy pasażerki

Pijany kierowca dachował w Lasocinie. Trzy kobiety w szpitalu Źródło: KPP w Opatowie

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę przed godziną 17.30 w Lasocinie (Świętokrzyskie). Na drodze łączącej Lasocin z miejscowością Nowe na jednym z zakrętów z drogi wypadł samochód osobowy. Pojazd zatrzymał się w rowie, gdzie dachował.

Alfą romeo podróżowały cztery osoby: 30-letni kierowca i trzy pasażerki.

Dachowanie samochodu w Lasocinie Źródło: KPP w Opatowie

Ponad pół promila

Na skutek zdarzenia do szpitala trafiły wszystkie pasażerki. Po jedną z nich przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwie pozostałe przetransportowały karetki pogotowia. Kierowcy nic się nie stało.

- Okazało się, że 30-letni kierujący samochodem był nietrzeźwy. Badanie trzeźwości wykazało 0,7 promila alkoholu w jego organizmie - powiedziała tvn24.pl młodsza aspirant Monika Żurek z opatowskiej policji.

