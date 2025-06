Końskie za Nawrockim. Tak głosowali mieszkańcy

Ekspert: wygrana Trzaskowskiego dla rządu byłaby zaletą, ale i problemem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W poniedziałek rano poznaliśmy ostateczne wyniki głosowania. Według danych PKW, na Karola Nawrockiego w Końskich w województwie świętokrzyskim, zagłosowało 10 734 osób. Rafał Trzaskowski zdobył tu poparcie 7 751 osób.

W skali kraju wygrał Karol Nawrocki uzyskując 50,89 proc. głosów.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, w Końskich też wygrał Nawrocki. Poparło go wówczas 6 918 osób, co przełożyło się na 39,96 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski był drugi, zdobył 4 741 głosów, co przełożyło się na 27,38 proc. poparcia.

Na kolejnych miejscach uplasowali się wówczas kolejno: Sławomir Mentzen (16,57 proc.), Grzegorz Braun (6,81 proc.), Szymon Hołownia (6,06 proc.), Adrian Zandberg (5,44 proc.), Magdalena Biejat (3,73 proc.), a pozostali kandydaci uzyskali poniżej 2 procent poparcia.

"Wybory wygrywa się w Końskich"

Przypomnijmy, że w 2020 r. w pierwszej turze wyborów prezydenckich najlepszy wynik w Końskich uzyskał Andrzej Duda - ponad 54,01 proc., drugi był Trzaskowski z wynikiem - 23,09 proc.

Grzegorz Schetyna dziesięć lat temu wypowiedział słowa, które w polskiej polityce przeszły do historii: "Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie". "Chodziło mi o Polskę powiatową. Decyzje podejmowane są właśnie tam, to chciałem wyrazić. Dzisiejsza rzeczywistość tylko to potwierdza" - powiedział były lider Platformy Obywatelskiej.

Wybory prezydenckie 2025

W niedzielę w godzinach 7-21 odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów wyborców. Głos można było oddać w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych w kraju. Za granicą utworzono 511 obwodów głosowania.