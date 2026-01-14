Logo strona główna
Kielce

Woda zalała szkołę. "Głębokość miejscami dochodziła do metra"

Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Woda zalała pomieszczenia Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach
Źródło: Ks. Jacek Kopeć
W wyniku awarii zalane zostały pomieszczenia Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach. Jak poinformowali strażacy, woda miejscami miała metr głębokości. Część budynku wymaga kapitalnego remontu.

W środę przed godziną 7 kieleccy strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące wody, która zalewała pomieszczenia Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki.

Cztery godziny akcji strażaków

- Na miejsce zadysponowano zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Ratownicy zabezpieczyli teren i stwierdzili, że woda wydobywa się w wyniku awarii z sieci hydrantowej na poziomie parteru. Woda zalała pomieszczenia piwniczne, a jej głębokość miejscami dochodziła do metra - powiedziała mł. asp. Beata Gizowska, oficer prasowa kieleckiej straży pożarnej.

Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Źródło: Ks. Jacek Kopeć

Strażacy wypompowywali wodę za pomocą dwóch pomp elektrycznych. Ich działania trwały niemal cztery godziny.

Odwołane zajęcia

Władze szkoły poinformowały, że do awarii doszło w nocy z 13 na 14 stycznia. Na profilu placówki przekazano, że w związku ze zdarzeniem lekcje zostały odwołane.

Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach
Awaria w Kielcach. Część miasta bez dostaw ciepła
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
BIZNES
grzejnik ilustracyjne
Poważna awaria. Do soboty wstrzymają dostawy ciepła
Szczecin

Wydobywającą się wodę zauważył jako pierwszy dozorca, który przyszedł do pracy około godziny 6 rano. - Bezpośrednią przyczyną tego nieszczęścia było pęknięcie zaworu hydrantu przeciwpożarowego. Woda miała około 20 centymetrów głębokości. Uszkodzone zostały dwie sale lekcyjne, w których jest przeniknięty wodą parkiet, a także pomieszczenia gospodarcze, które znajdują się w piwnicach. Mowa o szatni, kotłowni, magazynach konserwatora i piwniczce pod starą salą gimnastyczną - powiedział tvn24.pl dyrektor szkoły, ks. Jacek Kopeć.

Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Źródło: Ks. Jacek Kopeć

Zalane zostały także leżące na ziemi paczki w magazynie. W niektórych z nich znajdowały się mundurki szkolne.

Ksiądz Kopeć poinformował, że dyrekcja szkoły zawiesiła zajęcia lekcyjne do końca tygodnia, o czym poinformowane zostało kuratorium oświaty. Po tym czasie rozpoczynają się ferie zimowe. - Na razie wszystko jest uzgodnione ustnie, bo nie działa u nas elektryczność. Zaplanowaliśmy wstępnie, że te trzy dni zostaną odrobione w niedalekiej przyszłości, w drugim półroczu. W ciągu ferii będziemy starali się przywrócić wszystko do stanu sprzed awarii, tak, żeby 2 lutego rozpocząć już zajęcia - wyjaśnił dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach.

Jak powiedział nam ksiądz Jacek Kopeć, najważniejszym zadaniem jest teraz osuszanie budynku. - Usunięta została już stojąca woda, teraz zbieramy osuszacze. W pierwszej kolejności musimy wysuszyć pomieszczenia na parterze, gdzie zaczęło się całe nieszczęście. Elektrycy starają się teraz uruchomić elektryczność w nowej części budynku, by można było tam podłączyć osuszacze. Z pomieszczeniami w piwnicach będziemy musieli poczekać, aż woda zostanie usunięta ze ścian - wyjaśnił dyrektor.

Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Zalany Zespół Szkół Katolickich w Kielcach
Źródło: Ks. Jacek Kopeć

Konieczny "kapitalny remont"

Dyrekcja szkoły czeka na wizytę inspektora nadzoru budowlanego, który wskaże kierunki działania. W czasie wakacji mają zostać przeprowadzone remonty drewnianych podłóg.

Władze szkoły opublikowały w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękowano "za wszelką okazaną pomoc, zaangażowanie oraz życzliwość okazywaną podczas sprzątania i osuszania pomieszczeń".

Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"

Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"

METEO
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"

Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"

METEO

"Obecnie trwa szacowanie rozmiaru zniszczeń oraz realizacja procedur związanych z ubezpieczeniem. Niestety część sal będzie z pewnością wyłączona z użytkowania do końca roku szkolnego i będzie wymagała kapitalnego remontu" - czytamy w oświadczeniu.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ks. Jacek Kopeć

ŚwiętokrzyskieSzkołaWoda
