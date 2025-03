Tragiczna śmierć strażaka. Zmarł podczas ćwiczeń

Kielce Źródło: Google Maps

Podczas testu w komorze dymowej na terenie ośrodka szkoleniowego straży pożarnej w Kielcach zmarł strażak. Mężczyzny nie udało się uratować pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej. Przyczyna zgonu nie jest znana.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Strażak zasłabł, przedzierając się przez dym

Jak poinformował tvn24.pl st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, do śmieci doświadczonego strażaka doszło podczas wykonywania cyklicznego testu w komorze dymowej. To ćwiczenia dla strażaków PSP, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Ratownicy przechodzą je co najmniej raz na trzy lata.

- W ramach testu strażacy muszą pokonać w aparatach dróg oddechowych komorę, w której znajduje się zadymienie - wyjaśnił Bajur. Jeden ze strażaków podczas ćwiczenia zasłabł. - Pomimo natychmiastowej i długotrwałej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obecny na miejsce lekarz stwierdził zgon strażaka - powiedział rzecznik.

Bajur podkreślił, że dochodzenie w sprawie śmierci strażaka będzie prowadziła policja pod nadzorem prokuratury. - Za wcześnie jest, by mówić o przyczynach tragedii - zaznaczył w odpowiedzi na pytanie, czy aparatura, w którą zaopatrzony był strażak, działała poprawnie.

"Świętokrzyscy strażacy łączą się w bólu i żałobie z rodziną oraz bliskimi naszego zmarłego kolegi. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach" - oświadczyła w komunikacie Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach.