Driftował na rynku, jeździł po chodnikach. Sam się zgłosił, naliczyli mu 154 punkty

Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych (wideo ilustracyjne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna pojawił się na rynku w Kielcach w ostatni poniedziałek grudnia. Jak mówią policjanci, jego zachowanie była skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne.

"Mężczyzna poruszał się pojazdem po chodnikach, nie stosował się do obowiązujących znaków zakazu wjazdu i zakazu ruchu, a także umyślnie wprowadzał samochód w poślizg. Najbardziej niebezpieczne zachowanie miało miejsce na płycie kieleckiego rynku. Kierujący umyślnie wprowadził pojazd w poślizg i poruszał się z dużą prędkością" – podaje świętokrzyska policja. Funkcjonariusze zaznaczają, że w tym czasie na rynku przebywało wielu pieszych, których zdrowie i życie znalazło się w niebezpieczeństwie.

Mężczyzna driftował po kieleckim rynku Źródło: Świętokrzyska policja

Sam przyszedł na policję

Policjanci zidentyfikowali kierowcę i jeszcze tego samego dnia zapukali do jego drzwi. Nie zastali go w domu – 29-latek sam zgłosił się do jednego z komisariatów.

W sumie mieszkaniec podkieleckiej miejscowości usłyszał łącznie 22 zarzuty za popełnione wykroczenia i otrzymał 154 punkty karne. Do zarzutów się przyznał, ale odmówił złożenia wyjaśnień. Stracił prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Mężczyzna driftował po kieleckim rynku Źródło: Świętokrzyska policja

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne