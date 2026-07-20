Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śląskie

Wiatr wywracał łodzie. Ewakuowano ponad 60 osób

|
WOPR interweniował 26 razy na obu jeziorach
Wiatr wywracał łodzie na jeziorach
Źródło wideo: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Źródło zdj. gł.: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Miniony weekend był bardzo pracowity dla beskidzkiego WOPR. Na dwóch jeziorach pod Żywcem w ciągu weekendu ewakuowano w sumie 61 osób w czasie 26 interwencji. Silny wiatr wywracał łódki, kajaki, a nawet sporej wielkości żaglówki. "Rekordowa okazała się niedziela - w skali siły wiatru i w skali zdarzeń" - przekazał nam szef żywieckiego WOPR.

Od piątkowego wieczora do niedzieli ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali aż 26 razy na wodach Jeziora Żywieckiego i Jeziora Międzybrodzkiego, które są ze sobą połączone rzeką Sołą.

Jak przekazał nam Bartłomiej Szczelina, prezes oddziału WOPR w Żywcu, ewakuowano aż 61 osób. Wiatr i woda wywracały łodzie, żaglówki, deski do pływania. Na wodzie oprócz ratowników działał też patrol policji wyposażony w motorówkę.

- W weekend przychodziły szkwały. Większości sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby osoby wypoczywające na wodzie korzystałyby z aplikacji meteorologicznych i monitorowałyby pogodę co godzinę. Gdy widzimy, że zbliża się burza, to pół godziny przed zarządzamy ewakuację z jeziora, podpływając, do każdego na jeziorze łodzią motorową. Podpływamy i pytamy, czy w ewakuacji potrzebna jest pomoc - powiedział nam Bartłomiej Szczelina.

Woda. Żywioł, który nie wybacza błędów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Woda. Żywioł, który nie wybacza błędów

RAPORT TVN24.PL

Grupa poszła na deski z instruktorką - ewakuowano 10 ludzi

Weekend pełen pracy zaczął się już w piątek wieczorem. Piętnaście minut przed godz. 21 ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która zauważyła na Jeziorze Żywieckim grupę osób z deskami SUP (deski przeznaczone do pływania na stojąco) wraz z instruktorką. Grupa wypłynęła na jezioro mimo złej prognozy pogody. 10 osób musiało być ewakuowanych.

"Nieliczni dopłynęli do brzegu o własnych siłach. Podczas walki z żywiołem, dwie osoby znalazły się w wodzie" - informował żywiecki WOPR na Facebooku.

Akcja w piątek zakończyła się już po zmroku
Akcja w piątek zakończyła się już po zmroku
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu

Akcję zakończono dopiero o godzinie 22. W sobotę ratownicy WOPR także pomagali osobom pływającym na deskach SUP oraz m.in. załodze pontonu z rozładowanym akumulatorem. Na jeziorze wywróciła się również żaglówka.

- Jednej załodze małego jachtu typu Omega pomagaliśmy i w sobotę, i w niedzielę. W sobotę żaglówka się wywróciła na wodzie, a w niedzielę zerwały się w niej fały [specjalne liny do żagli - red.], przez co załoga nie miała żadnej kontroli nad jachtem. Oczywiście w obu przypadkach ewakuowaliśmy ludzi i sprzęt - opowiedział nam szef żywieckiego oddziału WOPR.

Ratownicy na obu jeziorach interweniowali 26 razy
WOPR interweniował 26 razy na obu jeziorach
WOPR interweniował 26 razy na obu jeziorach
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Wiatr i woda przewracały łodzie
Wiatr i woda przewracały łodzie
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Wiatr i woda wywracały żaglówki na jeziorach
Wiatr i woda wywracały żaglówki na jeziorach
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
W czasie weekendu WOPR interweniował na jeziorach 26 razy
W czasie weekendu WOPR interweniował na jeziorach 26 razy
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Beskidzkie WOPR często interweniowało w ubiegły weekend
Beskidzkie WOPR często interweniowało w ubiegły weekend
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Wiatr i woda zatapiały łodzie
Wiatr i woda zatapiały łodzie
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu
Akcja w piątek zakończyła się już po zmroku
Akcja w piątek zakończyła się już po zmroku
Źródło zdjęcia: Beskidzkie WOPR Oddział Rejonowy w Żywcu

Rekordowa niedziela

Bartłomiej Szczelina dodał, że "rekordowa okazała się niedziela - w skali siły wiatru i w skali zdarzeń". Doszło wtedy do kilku poważniejszych akcji, w których na szczęście nikt nie ucierpiał, bo osoby zostały szybko ewakuowane do brzegu przez WOPR i policję. Wiatr wyrzucał żaglówki na brzeg. Najpoważniejsza akcja dotyczyła jednak sporego rozmiaru jachtu na Jeziorze Żywieckim.

- Wieczorem doszło do wywrotki jachtu żaglowego kabinowego - co nieczęsto zdarza się na jeziorze. Pomimo że jacht zrzucił żagle, płynął na samym silniku, wspomagał się fokiem [małym żaglem - red.] i próbował dotrzeć do brzegu, wiatr uderzył w burtę i wywrócił go. Podjęliśmy załogę. Później wraz z policją i członkami klubów żeglarskich przez cztery godziny przy użyciu różnych technik stawialiśmy ten jacht "na nogi" - opowiedział nam Bartłomiej Szczelina.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
jezioroWOPR
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Andy Burnham
Nowy premier Wielkiej Brytanii wprowadzi rewolucję? Oto manchesteryzm
BIZNES
Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia
Kierował z sądowym zakazem i cofniętym prawem jazdy. Został zatrzymany
WARSZAWA
Zaatakowany statek "Golden Leo" na Morzu Czarnym
"Akt terroru" na Morzu Czarnym. Wzrosła liczba ofiar
Świat
Skradziony rower o wartości 12 tysięcy złotych schował pod łóżkiem
Skradziono rower wart 12 tysięcy. 34-latek schował go pod łóżkiem
WARSZAWA
shutterstock_388256992
Zyski topnieją, koszty rosną. Trudna sytuacja linii lotniczych
BIZNES
Keir Starmer
"Odchodzę z uśmiechem". Zmiana na Downing Street
Świat
imageTitle
Kto ponosi winę za kraksę Vingegaarda? Duńczyk zabrał głos
EUROSPORT
Wał szkwałowy nad Krakowem w niedzielę 19.07
Groźne chmury przysłoniły niebo nad Krakowem
METEO
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe
WARSZAWA
imageTitle
Tragedia podczas świętowania. Nie żyje 13-latek
EUROSPORT
Michał Bratus i niedokończony chodnik na ulicy Drewnowskiej w Zgierzu
Dwie księgi wieczyste i konflikt o kilkanaście metrów chodnika. "Dantejskie sceny"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Obrazki Yamala świętującego z trzyletnim bratem podbiły sieć
EUROSPORT
GettyImages-604600034
Nie żyje Jennifer Finch. Kilka dni wcześniej poinformowano o diagnozie
Kultura i styl
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Wózek dziecięcy zjechał z peronu. Zamknęli trzy stacje metra
WARSZAWA
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Kolejna bariera przekroczona. Tak drożeje gaz ziemny
BIZNES
Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński w Sejmie
W PiS "coś poszło nie tak". "Po co to, panowie, robicie?"
Polska
imageTitle
Chwila oddechu na kortach. Świątek nadal ósma
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek pod Mińskiem Mazowieckim
Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Zginął
MAZOWIECKIE
Z Warszawy wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę
Wierni wyruszają na Jasną Górę. Siedem pielgrzymek z Warszawy
WARSZAWA
Usha i J.D. Vance'owie
Takiej sytuacji nie było od ponad 150 lat
Świat
imageTitle
Hiszpańska obrona, tuzy w ataku. Oto nasza jedenastka mundialu
EUROSPORT
Burze, Bałtyk, Dębki
Burze mogą pojawić się w polskich kurortach
METEO
imageTitle
Oto miejsce Polaków w tabeli Ligi Narodów. Z kim zagrają w ćwierćfinale?
EUROSPORT
Zaginiona Jowita Zielińska
Z ziemi wystawały kości. "Z dużym prawdopodobieństwem to zaginiona Jowita Z."
Martyna Sokołowska
Zniszczenia po rosyjskich atakach w Kijowie (zdjęcie z 19 lipca 2026)
Nowa taktyka Rosji w Ukrainie. Sięgają po zapasy
Świat
Wypadek na DK9 w Skaryszewie
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z trzema autami. Droga krajowa zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Sześć krajów, trzy kontynenty. Kiedy i gdzie odbędzie się kolejny mundial?
EUROSPORT
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa po trzęsieniu ziemi w prowincji Huancayo w Peru
Najsilniejsze wstrząsy od pół wieku. Zginęło sześć osób
METEO
Izabela Bodnar na X
Burza pod zdjęciem posłanki
Polska
imageTitle
Hiszpanie rozbili bank. Zgarnęli wszystkie nagrody indywidualne
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica