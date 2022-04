W rodzinę wjechało auto. Zginęła kobieta w ciąży i jej trzyletnia córka. Ojca rodziny ochroniło drzewo

W sądzie rejonowym w Żywcu w poniedziałek, 4 kwietnia, zapadł wyrok dla 69-letniego Krzysztofa S. Mężczyzna oskarżony był o to, że jadąc samochodem hyundai tucson umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruch drogowym, poruszając się z nadmierną prędkością i nienależycie obserwując przedpole drogi w efekcie doprowadził do potrącenia 36-letniej Małgorzaty, która była w ciąży i jej trzyletniej córki Laury. Obie zmarły.

Sąd uznał S. za winnego zarzucanego czynu i skazał go na 2,5 roku więzienia. Ponadto wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 6 lat i nakazał zapłacić po 30 tysięcy nawiązki pokrzywdzonym: mężowi Małgorzaty i ich drugiej córce. W krótkim uzasadnieniu sędzia Ewa Oleszek powiedziała, że jest to wyrok adekwatny do społecznej szkodliwości czynu, którą oceniła jako znaczną.

- To nie jest wyrok adekwatny do tego co zrobił ten człowiek. Moja córka miała trzy lata i cztery miesiące, a on dostał dwa lata i sześć miesięcy - powiedział pan Andrzej po ogłoszeniu wyroku.