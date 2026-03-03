Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu 15 lat więzienia

Butelkomat
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Włamał się do butelkomatu i zabrał butelki o wartości 50 groszy. Odpowie za kradzież z włamaniem, grozi mu nawet 15 lat więzienia.

W piątek, 27 lutego, około godziny 17 policjanci zostali poinformowani przez pracowników ochrony sklepu przy ulicy Męczenników Oświęcimskich w Żorach, że skradziono klucze do butelkomatu, a następnie ktoś dostał się do jego wnętrza i zaczął wyjmować znajdujące się tam butelki.

"Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Jak się okazało, wartość skradzionych przez niego butelek wynosiła 50 groszy. Nie zmienia to jednak faktu, że jego działanie wyczerpuje znamiona przestępstwa kradzieży z włamaniem" - podała w komunikacie śląska policja.

Włamał się do butelkomatu, grozi mu nawet 15 lat więzienia
Włamał się do butelkomatu, grozi mu nawet 15 lat więzienia
Źródło: Policja Żory

Recydywa i groźba nawet 15 lat więzienia

Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a to oznacza, że grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

To nie jedyne zarzuty wobec 43-latka. "Policjanci udowodnili mu także liczne kradzieże, których dopuścił się w okresie od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym ze sklepów wielobranżowych" - dodano w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"

Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"

Łukasz Figielski
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"

Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"

Klaudia Kamieniarz
OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24
ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
RecyklingŻoryPolicja
Czytaj także:
Akcja Żaba w Karkonoszech
Rusza akcja "Żaba", będą ratować płazy
Wrocław
imageTitle
Media: Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno
RELACJA
Cieśnina Ormuz
Ceny ropy drastycznie w górę. Skutki blokady Ormuz dla Azji
BIZNES
W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
WARSZAWA
Pierwszy proces zakończył się w 2023 r.
Proces pseudokibiców odroczony. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie
Katowice
pogrzeb shutterstock_1178969077
Parlament zezwolił na kremację wodną. Pierwsze planowane są na ten rok
Świat
Krokodyl australijski
Myśleli, że to wytwór sztucznej inteligencji. "Odbieramy mnóstwo telefonów"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" z kolejnym aktem oskarżenia. Za nienawiść wobec Żydów
Rzeszów
pap_20260301_40K
Polska w parasolu nuklearnym? Generał wyjaśnia, co to dla nas oznacza
Polska
Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach
Świat
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
BIZNES
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
Świat
imageTitle
Gwiazda NBA wraca do korzeni. Wembanyama chce zmieniać francuską koszykówkę
EUROSPORT
Donald Tusk
Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to
Polska
Pogrzeb El Mencho
Złota trumna, dziesiątki wieńców. Tak pochowano El Mencho
Świat
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzej wychowawcy przed sądem. Są oskarżeni o przemoc wobec podopiecznych
Wrocław
Wypadek na placu zabaw w Toruniu
Wypadek na placu zabaw, 12-latek walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pobiliśmy rekord. Za nami najlepszy luty w historii Eurosportu 1
EUROSPORT
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"
Zdrowie
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Lekarze prawomocnie skazani na bezwzględne więzienie
Katowice
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
"Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty". Tusk o swojej decyzji
Polska
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetą i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica