Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu 15 lat więzienia

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów

W piątek, 27 lutego, około godziny 17 policjanci zostali poinformowani przez pracowników ochrony sklepu przy ulicy Męczenników Oświęcimskich w Żorach, że skradziono klucze do butelkomatu, a następnie ktoś dostał się do jego wnętrza i zaczął wyjmować znajdujące się tam butelki.

"Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Jak się okazało, wartość skradzionych przez niego butelek wynosiła 50 groszy. Nie zmienia to jednak faktu, że jego działanie wyczerpuje znamiona przestępstwa kradzieży z włamaniem" - podała w komunikacie śląska policja.

Włamał się do butelkomatu, grozi mu nawet 15 lat więzienia Źródło: Policja Żory

Recydywa i groźba nawet 15 lat więzienia

Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a to oznacza, że grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

To nie jedyne zarzuty wobec 43-latka. "Policjanci udowodnili mu także liczne kradzieże, których dopuścił się w okresie od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym ze sklepów wielobranżowych" - dodano w komunikacie.

