Trzyletnia dziewczynka spacerowała środkiem ulicy

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 15 na ulicy Rolniczej w Żorach. Zaniepokojony mieszkaniec, wraz z innym przechodniem, zauważył małą dziewczynkę o blond włosach idącą środkiem drogi.

Dziecko nie potrafiło powiedzieć, czy się zgubiło, jak się nazywa ani gdzie mieszka. Mężczyźni zapewnili jej opiekę i bezpieczeństwo do czasu przyjazdu policyjnego patrolu.

Podczas interwencji policjantów, do dziecka podszedł mężczyzna, którego 3-latka natychmiast rozpoznała jako swojego tatę.

Wystarczyła chwila nieuwagi

- Jak się okazało, dziecko wykorzystało chwilę nieuwagi w domu i wyszło samo na ulicę. Wystarczyłby jeden przejeżdżający samochód w złym momencie, by doszło do tragedii - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Policjanci przypominają, że naturalna ciekawość dzieci i chęć poznawania otoczenia potrafi sprawić, że w kilka minut mogą oddalić się od opiekunów. Tylko szybka reakcja świadków i odpowiedzialne działanie policjantów pozwoliły uniknąć niebezpiecznej sytuacji.