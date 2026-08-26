Żory
Policjant potrącony przez samochód. Padły strzały
Wczoraj przed godziną 22 w Żorach słychać było broń palną. Na jednym z osiedli interweniowali policjanci.
"Podczas zatrzymania na Osiedlu Pawlikowskiego kierujący Citroenem nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności, wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu" - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.
Funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. W ich samochodzie znaleziono narkotyki.
W akcji brali udział policjanci z wydziału kryminalnego rybnickiej komendy oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu.
Źródło: tvn24.pl