Żory Policjant potrącony przez samochód. Padły strzały Oprac. Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w Żorach Źródło wideo: mapa google Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wczoraj przed godziną 22 w Żorach słychać było broń palną. Na jednym z osiedli interweniowali policjanci.

"Podczas zatrzymania na Osiedlu Pawlikowskiego kierujący Citroenem nagle ruszył osobówką i potrącił jednego z interweniujących policjantów. Podczas dalszych czynności, wykorzystano broń palną w celu unieruchomienia pojazdu" - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.

Funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę. W ich samochodzie znaleziono narkotyki.

W akcji brali udział policjanci z wydziału kryminalnego rybnickiej komendy oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu.

Źródło: Google Maps