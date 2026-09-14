Katowice Rodzice mieli po trzy i pół promila. W takim stanie opiekowali się małym dzieckiem Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pijani rodzice opiekowali się trzyletnim dzieckiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Żory

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21 w dzielnicy w Żorach (Śląskie).

- Policjanci otrzymali wezwanie od zgłaszającej, która ujęła nietrzeźwego ojca. Okazało się, że chwilę wcześniej widziała, jak zarówno ojciec, matka, jak i małe dziecko wysiadali z taksówki, a następnie udali się do domu. Widziała, że mężczyzna ledwo potrafił utrzymać się na nogach, jego partnerka również. Ten stan mógł zagrażać dziecku - przekazał asp. szt. Marcin Leśniak z Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Kobieta postanowiła zareagować. Przed domem udało jej się zatrzymać mężczyznę. Jego partnerka zdążyła jednak wejść do mieszkania, gdzie położyła się spać razem z dzieckiem. Policjanci zastali kobietę w domu i przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w organizmie.

Rodzice mieli po 3,5 promila

"Okazało się, że 36-letnia obywatelka Ukrainy miała niespełna 3,5 promila alkoholu. Jej 34-letni partner, również obywatel Ukrainy, miał ponad 3,5 promila" - poinformowała policja w Żorach.

W trakcie interwencji okazało się również, że pod opieką rodziców jest także 14-letnia córka. Młodsze z dzieci policjanci przekazali pod opiekę pogotowia rodzinnego.

Rodzice zostali przewiezieni na izbę wytrzeźwień. Grozi im kara nawet do pięciu lat więzienia.