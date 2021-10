Chcieli odebrać pumę Nubię właścicielowi, nie złamali prawa. Jest decyzja sądu w sprawie działań pracowników zoo

W lipcu 2020 roku pracownicy ogrodu zoologicznego w Poznaniu próbowali odebrać Kamilowi S. pumę Nubia , która została przekazana temu zoo prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zawierciu. Akcja miała miejsce w Ogrodzieńcu w powiecie zawierciańskim i nie powiodła się, ponieważ S. uciekł z kotem do lasu. Szukało go około dwustu policjantów z pomocą drona i śmigłowca.

W końcu po dwóch dniach ukrywania się i negocjacjach z policją S. zgłosił się sam na komisariat i oddał zwierzę , a następnie rozpoczął batalię, by je odzyskać. Z pomocą prawnika udało mu się ulokować Nubię w śląskim zoo w Chorzowie - sąd w Zawierciu zmienił postanowienie w tym zakresie. Ale na tym koniec.

Najpierw S. przegrał w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Chciał, by wznowiono postępowanie w sprawie przepadku pumy, które orzekły sądy rejonowy w Zawierciu i okręgowy w Częstochowie. Sąd nie znalazł ku temu przesłanek.

"Pracownicy zoo realizowali orzeczenie sądu"

- Zawiadomienie o przestępstwie złożyły osoby trzecie, niezwiązane z pokrzywdzonym - mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. - Akcja odbierania zwierzęcia była rejestrowana przez jej uczestników i publikowana w mediach. Ktoś poczuł się oburzony tym, co zobaczył - więcej niż jedna osoba, bo tych zawiadomień było kilka - dodaje prokurator.

W śledztwie sprawdzano cztery zdarzenia. Pierwsze dotyczyło przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - dyrektora zoo w Poznaniu w związku z podjęciem działań zmierzających do wykonania orzeczenia sądu, czyli odebrania pumy. Drugie - zmuszania S. do wydania Nubii. Trzecie - naruszenia miru domowego S. poprzez wejście na ogrodzony teren i nieopuszczenie posesji mimo żądania właściciela. Wreszcie czwarte miało polegać na wtargnięciu pracowników zoo do baraku użytkowanego przez S.