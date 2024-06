Nie zdążył ukraść samochodu. Został przyłapany na gorącym uczynku

Na gorącym uczynku wpadł 61-letni obywatel Francji, który chwilę wcześniej ukradł samochód firmy kurierskiej wraz z przesyłkami w Zawierciu (woj. śląskie). Wartość auta wraz z ładunkiem oszacowano na około 120 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 4 czerwca po 14 przy ulicy 3 Maja w Zawierciu. Tam pracownica firmy kurierskiej odbierała przesyłki od zleceniodawcy, w pewnym momencie do samochodu wsiadł złodziej, który po chwili nim odjechał. Wstępnie wartość samochodu wraz z towarem oszacowano na 120 tysięcy złotych.