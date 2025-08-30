Tragedia nad zalewem. Nie żyje mężczyzna

Do zdarzenia doszło około 13.10. Służby zostały poinformowane o tym, że w Zalewie Porajskim koło Myszkowa w wodzie dryfuje ciało.
Nie żyje mężczyzna
"Z Zalewu Porajskiego wyłowiono ciało mężczyzny w wieku około 50 lat. Dryfujące w wodzie zwłoki zauważyła przypadkowa osoba, która niezwłocznie powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia dotarł także prokurator, który nadzorował czynności policjantów, a także zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Jej wyniki mają dać odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn śmierci" - przekazała w komunikacie policja z Myszkowa.
Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, przekazała, że osoba "wypadła z jednostki pływającej".
Autorka/Autor: pk/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Myszków