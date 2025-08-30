Tragedia nad zalewem. Nie żyje mężczyzna

Do zdarzenia doszło koło Myszkowa (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło około 13.10. Służby zostały poinformowane o tym, że w Zalewie Porajskim koło Myszkowa w wodzie dryfuje ciało.

Nie żyje mężczyzna

"Z Zalewu Porajskiego wyłowiono ciało mężczyzny w wieku około 50 lat. Dryfujące w wodzie zwłoki zauważyła przypadkowa osoba, która niezwłocznie powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce zdarzenia dotarł także prokurator, który nadzorował czynności policjantów, a także zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Jej wyniki mają dać odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn śmierci" - przekazała w komunikacie policja z Myszkowa.

Utonięcie mężczyzny w Zalewie Porajskim Źródło: Policja Myszków

Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna, przekazała, że osoba "wypadła z jednostki pływającej".